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01:54, 20 августа 2026

Следком отказался прояснить Абрамовой судьбу ее заявления о хищениях

Сотрудница Следственного комитета. Фото: Елена Синеок / Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потерпевшая по делу о хищении денег дольщиков в Сочи Екатерина Абрамова в переписке со Следственным комитетом не получила ответа на вопрос, где находится ее заявление о преступлении, поданное на личном приеме на имя Александра Бастрыкина в июне 2025 года.

Как писал “Кавказский узел”, москвичку Екатерину Абрамову признали потерпевшей по делу о мошенничестве с жильем в Сочи лишь спустя пять лет после первых обращений в правоохранительные органы. В начале августа женщина пожаловалась на волокиту: Генпрокуратура и Следственный комитет в течение года не приняли процессуального решения по ее заявлению, а сотрудник прокуратуры Кубани даже заблокировал Абрамову в WhatsApp*. 

Екатерина Абрамова 19 августа  обратилась в официальное сообщество Следственного комитета во “ВКонтакте”, пытаясь выяснить, где находится ее заявление о преступлении от 4 июня 2025 года и подтвержден ли факт его получения органами МВД, куда его переслали.

Дежурный следователь ГСУ СК России по Москве Ринат Муртазин изложил позицию ведомства: “Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки”.

Заявление об особо тяжком преступлении ведомство рассмотрело как обычное обращение граждан, считает Абрамова. “Мое заявление об особо тяжком преступлении и деятельности ОПГ ведомство фактически списало под федеральный закон “Об обращениях граждан”, даже не читая его содержание”, - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Инспектор следственного управления СКР по Краснодарскому краю Олег Уваров сообщил, что обращение Абрамовой от 27 августа 2025 года было переслано в следственный отдел по Центральному району Сочи, а оттуда 10 сентября 2025 года направлено в УМВД России по Сочи. Абрамова попросила предоставить входящий номер КУСП, подтверждающий получение документа полицией. По ее словам, сотрудники районного отдела полиции ранее устно и письменно заявили ее представителю, что обращения у них нет. 

“Входящий номер в отделе полиции вы вправе узнать, исключительно обратившись лично в указанное ведомство (...) Рекомендуем вам обратиться с аналогичным обращением к надзирающему прокурору”, - ответил Уваров.

На возражение Абрамовой о том, что статья 210 УК России относится к подследственности СКР, а исходящий номер подтверждает лишь отправку, но не получение, последовали ответы “Вам даны разъяснения” и “Ваши доводы о несогласии с порядком рассмотрения обращений приняты для организации рассмотрения”. На вопрос о том, где находится заявление, ответа по сути не последовало, следует из переписки, с которой ознакомился корреспондент “Кавказского узла”.

Оценка адвокатов

Ответы ведомства не содержат ответа по существу, согласился адвокат Сергей Лапшин. “Ответы сотрудников Информационного центра СКР свелись к отпискам, что недопустимо. Такая отписка не дает прямого ответа на поставленный по существу вопрос”, - сказал он.

В деле нарушен порядок регистрации и определения подследственности, считает адвокат Антон Морозов. “Преступления, подпадающие под статью 210 УК РФ, относятся к компетенции Следственного комитета. Пересылка обращения о деятельности ОПГ в органы МВД без проведения собственной процессуальной проверки прямо противоречит нормам закона”, - заявил он.

Квалификация заявления об особо тяжком преступлении как обычного обращения граждан лишает заявителя процессуальных прав, продолжил Морозов. “Без вынесения официального постановления об отказе в возбуждении дела или о передаче по подследственности заявитель лишается процессуальных прав на обжалование”, - сказал адвокат.

Требование самостоятельно искать входящий номер в МВД он назвал неправомерным. “Ссылка СК на то, что гражданин должен сам искать входящий номер в МВД, неправомерна. Передающий орган обязан получить подтверждение, что материалы приняты к производству”, - заключил Морозов.

Рекомендации юристов

Добиться процессуального решения можно через суд, считает Морозов. “Только судебное обжалование бездействия СКР может заставить их работать. Надо подать жалобу по месту нахождения центрального аппарата СКР или в районный суд Сочи на бездействие должностных лиц СК, выразившееся в непринятии процессуального решения по заявлению. Суд обязан рассмотреть заявление в трехдневный срок, госпошлина не нужна”, - сказал он.

Также адвокат рекомендовал направить жалобу генеральному прокурору, попросив истребовать материалы из МВД, провести проверку по факту нерегистрации заявления и вынести предписание СКР о принятии заявления к собственному производству. Параллельно он советует направить официальный запрос в УМВД по Сочи о процессуальном статусе обращения по исходящему номеру, который назвали в СК.

Ведомственная пересылка стала для потерпевших основным препятствием, отмечает Абрамова. “Генеральная прокуратура отправляет заявителей в СКР, он пересылает материалы в МВД, а при попытке узнать судьбу документов снова отправляет всех потерпевших в прокуратуру. Многие просто устали от этих каруселей и бросили борьбу”, - констатировала она.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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