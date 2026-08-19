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23:07, 19 августа 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 630 дней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 630-й день непрерывных протестов демонстранты в Тбилиси собрались у здания парламента и у здания горсовета. Осужденная по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси Нана Сандер сообщила об ограничении телефонных звонков.

Как писал "Кавказский узел", в 629-й день протестов демонстранты в Тбилиси и Батуми вышли на улицу с плакатами "Анцухелидзе бессмертен", почтив память Национального героя Грузии в день его рождения. 

Демонстранты с национальными флагами и флагами Грузии сегодня собрались у здания парламента на проспекте Руставели и у здания горсовета Тбилиси на площади Свободы. Активисты выступили с неизменными требованиями: освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы, а также вернуть страну на евроатлантический курс и провести свободные выборы. 

Судя по видео, опубликованной в Facebook* телекомпанией Mtavari, у парламента на проспекте Руставели собралось не менее 100 человек.

По словам активистки Натиа Тохадзе политическая заключенная Нана Сандер передала информацию, что ей полностью ограничили возможность совершать телефонные звонки.

В конце июня Тбилисский городской суд приговорил Нану Сандер к семи годам лишения свободы по делу о попытке штурма президентского дворца в Грузии. Нане Сандер было предъявлено обвинение в организации группового насилия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. Она также обвинялась в призывах к насильственному изменению конституционного порядка Грузии и свержению правительства, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

"Также ей запретили приобретать продукты и не предоставляют предназначенное для неё питание для диабетиков. Она планирует начать сегодня сухую голодовку", - написала Тохадзе на своей странице в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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