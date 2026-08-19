Спутниковые снимки показали продолжение утечки мазута с затонувших близ Анапы танкеров

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В августе спутниковые данные показали продолжение утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть».

Как писал "Кавказский узел", из затонувшей носовой части танкера "Волгонефть-239" в Керченском проливе возобновилась утечка нефтепродуктов, свидетельствуют спутниковые снимки. Утечка может быть связана с повышением температуры воды и работами по откачке мазута из танкеров. На фоне сообщений об открытии пляжей сохраняется молчание о работах по откачке мазута с затонувших танкеров, указали пользователи. Информации о ходе работ по откачке мазута не предоставляет ни оперштаб Кубани, ни правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В конце июля спутники зафиксировали нефтяной след у танкера "Волгонефть-239", а также утечку из кормовой части танкера "Волгонефть-212".

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Спутниковая съемка Planet в августе 2026 г фиксирует продолжение утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть», пишет проект SkyEye.

На иллюстрации цифрами показаны затонувшие в декабре 2024 г кормовая часть «Волгонефть-212» (1), носовая часть «Волгонефть-239» (2) и носовая часть «Волгонефть-212» (3).



На снимках за 10-17 августа 2026 г видно, что нефтепродукты распространяются в западном и юго-западном направлениях от кормы «ВН-212» и носа «ВН-239», говорится в публикации.