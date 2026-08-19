Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

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Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 103 на 103 проведен сегодня силами Министерства обороны, сообщил депутат Госдумы от Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня при посредничестве ОАЭ был произведен обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 160 на 160.

Из украинского плена в Россию возвращены 103 наших бойцов. На Украину - 103, проинформировал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

На встрече с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом стороны обменялись списками пропавших без вести для проверки информации и поиска людей, написала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

"Обсудили вопросы восстановления документов и получения необходимых справок. Договорились о следующей акции по передаче посылок", - говорится в ее сообщении.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, проинформировало Минобороны России.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - сказано в сообщении ведомства.

Среди обменянных российских военнослужащих есть уроженец Северной Осетии, сообщила журналистка Арзу Мамедова. "В рамках сегодняшнего обмена военнопленными на Родину возвращен боец из Северной Осетии Агузаров Олег Борисович", написала она в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров на следующий день после февральского обмена отчитался, что 20 из возвращенных - уроженцы Чечни. Журналисты выяснили, что среди возвращенных чеченских бойцов есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.