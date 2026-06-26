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15:40, 26 июня 2026

Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

Обмен пленными. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 160 на 160 проведен сегодня при посредничестве ОАЭ, сообщил депутат Госдумы от Чечни.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной проведен сегодня силами министерства обороны Российской Федерации.

Из украинского плена в Россию возвращаются 160 наших бойцов. На Украину - 160, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Белоруссия, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, проинформировало Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Рамзан Кадыров на следующий день после февральского обмена отчитался, что 20 из возвращенных - уроженцы Чечни. Журналисты выяснили, что среди возвращенных чеченских бойцов есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

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Автор: "Кавказский узел"

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