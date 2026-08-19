Боец из Дагестана убит в боевых действиях на Украине

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Шамиль Шемеев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2076 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2075 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

19 августа глава Хасавюрта Корголи Корголиев и председатель городского Собрания депутатов Хаджимурад Умаханов передали медаль Жукова супруге убитого в специальной военной операции Шамиля Шемеева, сообщила администрация города в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели военного в официальном сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2076 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Хасавюрта сообщала, что в зоне военной операции убит Мурадис Магомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.