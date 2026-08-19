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16:16, 19 августа 2026

Заключенный азербайджанский активист нанес себе травмы в знак протеста

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим порезал себе горло в знак протеста против жестокого обращения со стороны сотрудников колонии и судебного решения об ужесточении ему режима наказания. Защита Ибрагима обжаловала решение об ужесточении ему условий содержания.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита обжаловала приговор. 6 октября 2025 года апелляционный суд утвердил приговор. 5 августа суд в Баку ужесточил режим содержания активиста Ниджада Ибрагима, постановив перевести его в тюрьму крытого типа на шесть месяцев. Администрация колонии обвинила активиста в нарушениях внутреннего распорядка. Ибрагим считает решение очередным проявлением давления на активиста.

Ибрагим вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. 

Активист Ниджад Ибрагим в знак протеста против плохого обращения с ним в колонии и ужесточения наказания порезал себе уши и горло, сообщила его супруга. «Две недели от Ниджада не было никаких известий. И вот он позвонил и сообщил, что в знак протеста против плохого обращения с ним в учреждении исполнения наказаний, регулярных посадок в карцер, физического давления, а также представления руководства колонии об ужесточении ему режима наказания, он порезал себе уши и горло. Оказывается, он не звонил из-за плохого самочувствия. Ему на раны наложили швы», - рассказала Парвин Ибрагимова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, от мужа потребовали написать объяснительную. «Когда же Ниджад отказался выполнять это требование, сотрудник колонии по оперативной работе ударил его в область сердца.  Мы не можем понять, чего же от Ниджада хотят, чего не могут от него добиться. Его арестовали по сфабрикованному обвинению, теперь решением суда ему ужесточили режим содержания», — заявила Парвин Ибрагимова

1 июля супруга активиста Парвин Ибрагим заявила, что активист уже более 25 суток не выходит на связь с членами своей семьи. Защите удалось подтвердить перевод активиста в карцер, однако Пенитенциарная служба Азербайджана причины взыскания не разъяснила. Защитнице активиста Ниджада Ибрагима удалось встретиться с ним в колонии спустя 26 дней после того, как он перестал выходить на связь со своей семьей. Ибрагим заявил, что не нарушал правил и не знает причин водворения в карцер. 

Адвокат активиста Зибейда Садыгова в беседе с корреспондентом «Кавказского узла», что подала апелляционную жалобу на решение об ужесточении режима Ниджаду  Ибрагиму, однако в последнее время с ним не встречалась в ИУ-10.

Напомним, что активист и ранее причинял себе увечья. Так, 13 января 2025 года Ибрагим в знак протеста против замечания судьи нанес себе увечья в зале суда, ударяясь головой об стенку. Ему потребовалась медицинская помощь, судебный процесс был прерван. В ноябре 2024 года он нанес себе в изоляторе раны в знак протеста против необоснованного ареста. Он также предпринимал попытку суицида в СИЗО. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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