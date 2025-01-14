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00:47, 14 января 2025

Активист Ниджад Ибрагим нанес себе увечья в суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим в знак протеста против замечания судьи нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь, судебный процесс был прерван.

Как писал "Кавказский узел", пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью - об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Кроме того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По этим двум статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес представителей власти.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 января продолжилось начатое 6 января подготовительное заседание по делу Ниджада Ибрагима, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"В начале заседания Ниджад Ибрагим заявил, что он незаконно 4 месяца находится под стражей. Ибрагим обратил внимание суда на то, что во время приписываемого ему инцидента как раз пытался добиться снятия запрета на выезд за рубеж для воссоединения с семьей, а значит не стал бы совершать ничего противоправного, и нелепо его обвинять в нападении на кого-либо в тот период. Ибрагим сказал, что под арестом должен находиться тот, кто напал на него", - рассказала Садыгова.

Пока конвоиры подоспели, у него голова была разбита и окровавлена

Судья сказала на это, что пока идет лишь подготовительное заседание и что у Ибрагима будет возможность изложить свою позицию в ходе судебного следствия. "Однако мой подзащитный был в нервном напряжении и расценил замечание судьи как лишение его слова. Заявив, что ему не дают даже выступать в суде, он стал биться головой о стену. Пока конвоиры подоспели, у него голова была разбита и окровавлена», - рассказала Садыгова.

Процесс был прерван, Ибрагиму была оказана медпомощь. Подготовительное заседание будет продолжено 21 января.

Адвокат выразила тревогу за здоровье Ибрагима. "Человек считает себя невиновным и не имеет возможности положить конец этой несправедливости. Если бы его хотя бы отпустили под домашний арест, то Ибрагим, наверное, немного бы успокоился. Но суд на предыдущем заседании отказал в переводе его под домашний арест»,  - рассказала адвокат.

В Бакинском суде воздержались от комментариев по поводу инцидента с Ибрагимом, сказав, что информацию предоставляют лишь по сути судебных разбирательств. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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