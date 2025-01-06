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20:56, 6 января 2025

Суд отказал Ниджаду Ибрагиму в переводе под домашний арест

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку оставил активиста Ниджада Ибрагима под стражей вопреки доводам защиты об отсутствии оснований для содержания его под арестом. Активист в суде назвал свое уголовное преследование местью за критику властей.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью - об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Кроме того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По этим двум статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес представителей власти.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой сегодня прошло подготовительное заседание по делу Ибрагима, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

После завершения следствия вообще нет оснований для содержания под стражей

"Прокурор просил суд отложить заседание, заявив, что ему дело не было предоставлено для ознакомления. В таком случае мы, сторона защиты, обратили внимание на то, что 9 января истекает срок предварительного заключения Ибрагима. Мы просили освободить Ибрагима или заменить хотя бы меру пресечения на домашний арест. Мы указали, что после завершения следствия вообще нет никаких оснований для содержания под стражей", - рассказала Садыгова.

Сам Ибрагим заявил в суде, что обвинение против него сфабриковано. "Мой подзащитный сказал в суде, что 6 сентября прошлого года он отправил свою семью в Молдавию, а сам он не смог уехать из-за необоснованного запрета на выезд из страны. Ибрагим указал, что, зная о введении ему запрета на выезд за рубеж и записавшись на прием в администрацию президента, чтобы пожаловаться на МВД, он точно не стал бы с кем-то спорить и кого-то ударять ножом. Он заявил об абсурдности обвинения", - продолжила адвокат.

Однако судья, отклонив ходатайства защиты, назначила продолжение подготовительного заседания на 13 января.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о заседании по делу Ибрагима. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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