Суд в Баку ужесточил режим содержания активиста Ниджада Ибрагима

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Суд Баку ужесточил режим содержания активиста Ниджада Ибрагима, постановив перевести его в тюрьму крытого типа на шесть месяцев. Администрация колонии обвинила активиста в нарушениях внутреннего распорядка. Ибрагим считает решение очередным проявлением давления на активиста.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита обжаловала приговор. 6 октября 2025 года апелляционный суд утвердил приговор. В июле стало известно, что администрация исправительного учреждения добивается ужесточения режима содержания Ниджада Ибрагима.

Пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

В Наримановском районном суде Баку 5 августа состоялось рассмотрение представления администрации Исправительного учреждения N10 об ужесточении режима наказания активисту Ниджаду Ибрагиму.

Как сообщила корреспонденту “Кавказского узла” супруга активиста Парвин Ибрагимова, руководство колонии запросило перевести ее мужа в тюрьму крытого типа сроком на три года якобы из-за того, что осужденный “неоднократно нарушал внутренний распорядок, устраивал драки” в ИУ-10.

Однако судья Гюльтекин Асадова постановила отправить Ибрагима в тюрьму крытого типа на 6 месяцев. “Это решение продолжение уже много лет продолжающегося давления и преследования моего мужа. Ему не позволяют хотя бы спокойно отбыть незаконно назначенный срок. Подученных заключенных натравливают на Ниджада, устраивают с ним драки, а потом составляют акты о нарушении моим мужем порядка. Еще задолго до направления в суд представления Ниджада посадили в карцер и длительное время держали там”, - рассказала супруга активиста.

1 июля супруга активиста Парвин Ибрагим заявила, что активист уже более 25 суток не выходит на связь с членами своей семьи. Защите удалось подтвердить перевод активиста в карцер, однако Пенитенциарная служба Азербайджана причины взыскания не разъяснила. Защитнице активиста Ниджада Ибрагима удалось встретиться с ним в колонии спустя 26 дней после того, как он перестал выходить на связь со своей семьей. Ибрагим заявил, что не нарушал правил и не знает причин водворения в карцер.

Адвокат Зибейда Садыгова сообщила, что на решение Наримановского суда об отягчении режима наказания Ибрагиму будет подана апелляция.

Глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов рассказал об условиях содержания в тюрьме крытого типа. “В колониях общего или строгого режима осужденные могут свободно передвигаться по территории учреждения, содержатся в больших общих помещениях. В условиях строгого режима заключенным предоставляются свидания с членами семьи раз в месяц, общего режима - раз в неделю. В тюрьме крытого режима, правила более жесткие. Заключенных содержат в тесных камерах. Им предоставляют в год четыре краткосрочные встречи и две длительные встречи. В день, только на час им предоставляют прогулки”, - рассказал правозащитник.

По его словам, содержание в тюрьме крытого типа считается самым тяжелым режимом отбывания наказания. “Этот режим предусмотрен для осужденных к пожизненному заключению. Кроме того, при назначении наказания лицам, совершившим особо тяжкие преступления, решением суда они также определенную часть своего срока проводят в тюрьме крытого типа”, - отметил правозащитник Гасанов.

Сотрудник Наримановского районного суда подтвердил информацию об ужесточении режима наказания Ибрагима.