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15:01, 11 июля 2026

Администрация исправительного учреждения добивается ужесточения режима Ниджаду Ибрагиму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим по инициативе руководства исправительного учреждения №10 может быть переведен в тюрьму крытого типа на три года. Его супруга и адвокат назвали основания для ужесточения режима считают надуманными.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита обжаловала приговор. 6 октября 2025 года апелляционный суд утвердил приговор. 1 июля супруга активиста Парвин Ибрагим заявила, что активист уже более 25 суток не выходит на связь с членами своей семьи. Защите удалось подтвердить перевод активиста в карцер, однако Пенитенциарная служба Азербайджана причины взыскания не разъяснила. Защитнице активиста Ниджада Ибрагима удалось встретиться с ним в колонии спустя 26 дней после того, как он перестал выходить на связь со своей семьей. Ибрагим заявил, что не нарушал правил и не знает причин водворения в карцер. 

Пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

В Азербайджане руководство исправительного учреждения №10 подготовило представление в суд об ужесточении режима наказания активисту Ниджаду Ибрагиму и переводе его в тюрьму крытого типа, сообщила его супруга. Обращение направлено в Наримановский районный суд, добавила Парвин Ибрагимова. По словам женщины, ее муж уже более месяца содержится в карцере.

«В представлении утверждается, что Ниджад грубо «нарушает правила внутреннего распорядка учреждения», «устраивает драки» и тому подобное. Конечно, всё это является ложью и надуманным предлогом. Активистов, оппозиционеров и ранее отправляли на крытый тюремный режим под разными предлогами. Одному ставили в вину, что он «не занимается спортом», другому — «не убирает за собой»", - отметила она.

Супруга активиста подчеркнула, что Ниджад Ибрагим неоднократно сталкивался с провокациями в исправительном учреждении.

По ее мнению, «длительное содержание активиста в карцере и запрет на связь с семьёй дает основания полагать, что план по ужесточению режима содержания был подготовлен заранее»

«Было понятно, что в итоге произойдёт что-то нехорошее . Мы уже подозревали, что его могут перевести на крытый тюремный режим. Так и случилось. Больно видеть такую жестокость этой власти по отношению к своим гражданам. Как можно быть настолько безжалостными? Им недостаточно оклеветать невиновного человека и украсть годы его жизни — они хотят причинить ещё больше страданий, поместив его в крытую тюрьму « - сказала Парвин Ибрагимова.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила, что в суд было направлено представление о переводе Ниджада Ибрагима на три года в крытую тюрьму. 

По ее словам, в крытой тюрьме заключенный оказывается в большей изоляции. В отличие от колонии практически все сутки заключенный содержится в одиночной или двухместной камере, лишь в течение часа получает прогулку на открытом воздухе, реже получает телефонные звонки и свидания с близкими.

По ее словам, защита будет настаивать на отклонении представления колонии в виду его необоснованности.

Получить комментарий Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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