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02:32, 11 июля 2026

Азербайджан вошел в число стран Европы с самым высоким уровнем заключенности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане число заключенных в тюрьмах превышает количество осужденных, находящихся под пробационным контролем, следует из нового отчета Совета Европы. Число лиц под пробационным надзором в стране выросло, но альтернативные меры наказания все равно применяются ограниченно.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан входит в число стран Совета Европы с одним из самых высоких уровней заключенных к числу жителей, а  заполняемость тюрем близка к критической, отмечается в ежегодном отчете Совета Европы "Тюрьмы и заключенные в Европе" за 2025 год. К переполненности тюрем приводят жесткие решения судов и фактически не работающая система УДО, указали правозащитники. 

Число лиц, находящихся под пробационным надзором в Азербайджане, выросло на 7% в период с января 2024 года по январь 2025 года. Однако страна по-прежнему входит в число европейских государств, где количество заключённых превышает число лиц, находящихся под пробационным контролем, говорится в новом исследовании Совета Европы, опубликованном 9 июля.

Согласно последнему ежегодному статистическому отчёту Совета Европы о лицах, находящихся под надзором пробационных служб (исследование SPACE II за 2025 год), в европейских странах продолжает расширяться применение альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы. В документе отмечается, что в настоящее время в Европе число людей, находящихся под пробационным контролем и на условном освобождении, превышает количество заключённых в тюрьмах.

Согласно отчёту, около 1,4 миллиона человек в Европе находятся под надзором в рамках пробации и других альтернативных мер наказания, тогда как число лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, составляет около 1,1 миллиона человек.

В большинстве европейских стран (в 28 из 36) количество лиц под пробационным контролем в расчёте на 100 тысяч жителей превышает число заключённых. Азербайджан наряду с Черногорией, Грецией, Северной Македонией, Швейцарией, Сербией, Болгарией и Хорватией входит в число стран, где количество заключённых напротив выше, чем число лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

В Азербайджане на каждые 100 тысяч жителей приходится 271 заключённый. По этому показателю страна уступает в Европе только Турции, где на 100 тысяч человек приходится 458 заключённых.

Медианный показатель по Европе составляет 110 заключённых на 100 тысяч населения. Таким образом, уровень заключённости в Азербайджане примерно в 2,5 раза выше среднего европейского показателя. Наряду с Азербайджаном к странам с высоким уровнем заключённости относятся также Молдова и Грузия.

В отчёте также отмечаются значительные различия между странами в применении альтернативных мер наказания.

Так, число лиц, находящихся под пробационным контролем или на условном освобождении, в расчёте на 100 тысяч жителей составляет 16 в Черногории, 136 в Азербайджане и 652 в Польше.

В документе также приводятся данные о заполненности пенитенциарной системы. В Азербайджане на каждые 100 мест в исправительных учреждениях приходится 98 заключённых. Согласно отчёту, этот показатель является одним из ключевых критериев оценки нагрузки на тюремную систему.

Аналитики прокомментировали переполненность тюрем в Азербайджане

По словам эксперта аналитической службы агентства Turan Тапдыга Фархадоглу, «высокая доля арестов на стадии следствия является одним из ключевых факторов переполненности тюрем в Азербайджане». «Международная практика предполагает более широкое применение альтернативных мер пресечения, включая домашний арест, электронный контроль, залог и полицейский надзор», - сказал аналитик 10 июля корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в последние годы власти приняли ряд нормативных актов, направленных на гуманизацию уголовной политики. В частности он отметил, что распоряжение президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года предусматривает сокращение применения ареста и расширение использования альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Кроме того, 17 апреля 2026 года Пленум Конституционного суда рекомендовал ограничить практику заключения под стражу на стадии следствия и активнее применять альтернативные меры пресечения, такие как залог, подписка о невыезде, передача под надзор полиции и домашний арест.

Потенциал этих механизмов используется ограниченно

«Однако потенциал этих механизмов используется ограниченно. Механизмы условно-досрочного освобождения, замены наказания более мягким, а также освобождения по болезни применяются недостаточно широко. В результате многие осуждённые полностью отбывают назначенные сроки даже при наличии оснований для смягчения наказания», - продолжил Фархадоглу.

По его мнению, расширение тюремной инфраструктуры само по себе не решает проблему переполненности учреждений. «Международная практика показывает, что ужесточение уголовной политики автоматически не приводит к снижению уровня преступности. Более эффективными считаются альтернативные наказания, которые позволяют оставаться в семьях, продолжать заниматься трудовой деятельностью.  Суды могут чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы: штрафы, исправительные работы, условное осуждение и ограничение свободы. Необходимо также активнее применять альтернативные меры пресечения на стадии следствия, за исключением дел, связанных с тяжкими преступлениями против личности и государства. Все эти меры позволят с одной стороны сократить государственные расходы, с другой стороны провести гуманизацию уголовной политики страны, адаптировать ее к современным европейским стандартам», - отметил аналитик.

Философия государственной политики заключается в том, что лишение свободы должно быть не только наказанием за преступления, но и инструментом устрашения, чтобы общество находилось в состоянии повиновения

Один из бакинских активистов, давший корреспонденту "Кавказского узла" комментарий на правах анонимности, связывает высокий уровень заключённости в Азербайджане с общей политикой государства. «Правоохранительная и пенитенциарная системы у нас в большей степени носят карательный, а не исправительный характер. Особенно это проявляется в делах, имеющих политический подтекст. Нередко суды избирают крайнюю меру пресечения - арест, который фактически используется как наказание. Впоследствии выносятся приговоры с длительными сроками лишения свободы. В целом подобная практика характерна и для неполитических дел. Философия государственной политики заключается в том, что лишение свободы должно быть не только наказанием за преступления, но и инструментом устрашения, чтобы общество находилось в состоянии повиновения», - заявил он.

Власти Азербайджана не прокомментировали опубликованный отчёт.

Ранее, член Коллегии адвокатов Азербайджана Джавад Джавадов назвал причиной переполненности тюрем очень ограниченное использование института условно-досрочного освобождения. "В этой сфере сформировался многоуровневый контроль: позиция учреждения исполнения наказаний, необходимость заключения различных инстанций, неформальные согласования (с вышестоящими органами, - прим. "Кавказского узла") и дополнительный прокурорский надзор. В результате даже при наступлении формального срока условного освобождения, человек часто не выходит на свободу. Таким образом, институт условно-досрочного освобождения не становится действенным механизмом снижения числа заключённых и разгрузки пенитенциарной системы", - сказал Джавадов.

Он считает, что переполненность тюрем в Азербайджане является системной проблемой, влияющей на условия содержания. По его словам, международные рекомендации делают акцент на расширении альтернатив лишению свободы и развитии механизмов досрочного освобождения, а не на разовых амнистиях.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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