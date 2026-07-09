×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:58, 9 июля 2026

Комиссар Совета Европы запросил объяснения у Баку по делу Афгана Садыгова

Афган Садыгов. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флайерти призвал власти Азербайджана предоставить информацию о причинах возобновления уголовного дела против журналиста Афгана Садыгова. Заключение под стражу до суда должно применяться как исключительная мера, отметил он. Азербайджанская Генпрокуратура заявила, что дело журналиста связано с уголовными обвинениями и не имеет отношения к его деятельности.

 Как писал "Кавказский узел", Генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, суд 8 июня избрал ему меру пресечения в виде ареста.  Апелляционный суд в Баку отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Садыгова, оставив его под стражей, сообщила жена журналиста 18 июня.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили. 

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О”Флайерти (Michael O'Flaherty) выразил обеспокоенность уголовным преследованием азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и обратился к генеральному прокурору Азербайджана с просьбой разъяснить обстоятельства возобновления дела и избрания ему меры пресечения в виде ареста, говорится в сообщении опубликованном на сайте организации 9 июля.

В письме комиссар напомнил, что ранее обращался к властям Азербайджана с призывом освободить журналистов, правозащитников и активистов гражданского общества, задержанных, «в связи с законной профессиональной деятельностью или критическими высказываниями».

Комиссар Совета Европы заявил, что содержание под стражей до суда должно применяться как исключительная мера.

«Содержание под стражей до суда должно оставаться исключительной мерой, а необходимость ее применения должна регулярно пересматриваться для обеспечения соответствия международным стандартам в области прав человека», - подчеркнул О”Флайерти в своем письме, которое датируется 30 июня.  

Он запросил у генерального прокурора Азербайджана объяснения причин возобновления дела и необходимости заключения журналиста под арест вместо альтернативных мер пресечения.

На сайте Совета Европы также опубликован скан изображение  ответа генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева от 7 июля.

 В нем утверждается, что уголовное преследование Садыгова связано не с его журналистской деятельностью или критическими взглядами, а с «обвинениями в совершении уголовного преступления». Также указывается, что действия правоохранительных органов Азербайджана «осуществляются в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами», а решение о задержании и содержании под стражей Садыгова были приняты «на законных основаниях» в связи с жалобами потерпевших.

Адвокат Садыгова Немат Керимли сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита обжаловала арест журналиста, однако апелляционный суд оставил в силе решение о предварительном заключении.

По словам адвоката, следственный орган заявлял защитнику о скором завершении предварительного заключения и потому сторона защиты не предпринимала новых шагов для изменения меры пресечения, планируя их на начало ожидаемого судебного процесса.

«Но теперь стало известно, что следствие еще не завершается и потому мы в ближайшее время подадим отдельное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что Садыгов отвергает обвинения.

Как отметил Керимли, в 2024 году уголовное дело против Садыгова было открыто на основе жалоб двух чиновников местных органов власти Нефтчалинского района, а впоследствии к ним присоединился и руководитель медучреждения в городе Сумгаите. Они утверждали, что Садыгов якобы вымогал у них деньги. «Теперь они «возобновили» жалобы и на этом основании Афгана Садыгова арестовали», - сказал Керимли.

Адвокат воздержался от других комментариев, сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия.

При этом, как заметил Керимли, журналист не имеет жалоб на условия содержания.

Получить комментарии в генпрокуратуре Азербайджана не удалось.

В августе 2024 году жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

На своей странице Садыгова также опубликовала фотографии с пикетов грузинских активистов, которые выходят на улицу с плакатами: "Свободу Афгану Садыгову".

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели - во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом". 

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля, Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
10:05, 9 июля 2026
Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд
05:10, 9 июля 2026
Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине
23:58, 8 июля 2026
Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи
22:04, 8 июля 2026
3
 Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
18:46, 8 июля 2026
Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней
Все события дня
Новости
Забиль Гахраманов. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/apellyacionnaya-zaloba-advokata-zabila-gaxramanova-ne-udovletvorena-62573
07:09, 9 июля 2026
Азербайджанский адвокат Гахраманов связал свое дело с профессиональной деятельностью
Переселенцы в Джебраильский район. Скриншот фото Report.Az от 06.07.26, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-shyukyurbejli-dzhebrailskogo-rajona-otpravlena-ocherednaya-gruppa-pereselencev#gallery_484be79bd56e39e069dcf4f63dfeee45-1
01:18, 9 июля 2026
Перспективы переселенцев в Карабах заинтересовали пользователей соцсети
Вероника Зонабенд и Рубен Варданян. Скриншот фото https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/1099023/
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
18:20, 8 июля 2026
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ
Автобус с переселенцами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:36, 8 июля 2026
54 семьи вынужденных переселенцев вернулись в Ходжавенский и Шушинский районы
Персоналии
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
11:27, 9 июля 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
10:45, 9 июля 2026
Рубен Варданян
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Фото
14:50, 3 июля 2026
Ветер с Апшерона
Тест на загнивание: как поступят местный и европейский турист в проливной дождь?
Фото
18:10, 24 июня 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Рассказы Рафика Таги
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Утечка с затонувшего танкера близ Анапы. Скриншот видео https://t.me/greensatru/218
09 июля 2026, 11:58
Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 июля 2026, 04:15
Алла Соболева обжаловала приговор по делу о вымогательстве у застройщика

Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше