Комиссар Совета Европы запросил объяснения у Баку по делу Афгана Садыгова

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Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флайерти призвал власти Азербайджана предоставить информацию о причинах возобновления уголовного дела против журналиста Афгана Садыгова. Заключение под стражу до суда должно применяться как исключительная мера, отметил он. Азербайджанская Генпрокуратура заявила, что дело журналиста связано с уголовными обвинениями и не имеет отношения к его деятельности.

Как писал "Кавказский узел", Генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, суд 8 июня избрал ему меру пресечения в виде ареста. Апелляционный суд в Баку отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Садыгова, оставив его под стражей, сообщила жена журналиста 18 июня.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О”Флайерти (Michael O'Flaherty) выразил обеспокоенность уголовным преследованием азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и обратился к генеральному прокурору Азербайджана с просьбой разъяснить обстоятельства возобновления дела и избрания ему меры пресечения в виде ареста, говорится в сообщении опубликованном на сайте организации 9 июля.

В письме комиссар напомнил, что ранее обращался к властям Азербайджана с призывом освободить журналистов, правозащитников и активистов гражданского общества, задержанных, «в связи с законной профессиональной деятельностью или критическими высказываниями».

Комиссар Совета Европы заявил, что содержание под стражей до суда должно применяться как исключительная мера.

«Содержание под стражей до суда должно оставаться исключительной мерой, а необходимость ее применения должна регулярно пересматриваться для обеспечения соответствия международным стандартам в области прав человека», - подчеркнул О”Флайерти в своем письме, которое датируется 30 июня.

Он запросил у генерального прокурора Азербайджана объяснения причин возобновления дела и необходимости заключения журналиста под арест вместо альтернативных мер пресечения.

На сайте Совета Европы также опубликован скан изображение ответа генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева от 7 июля.

В нем утверждается, что уголовное преследование Садыгова связано не с его журналистской деятельностью или критическими взглядами, а с «обвинениями в совершении уголовного преступления». Также указывается, что действия правоохранительных органов Азербайджана «осуществляются в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами», а решение о задержании и содержании под стражей Садыгова были приняты «на законных основаниях» в связи с жалобами потерпевших.

Адвокат Садыгова Немат Керимли сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита обжаловала арест журналиста, однако апелляционный суд оставил в силе решение о предварительном заключении.

По словам адвоката, следственный орган заявлял защитнику о скором завершении предварительного заключения и потому сторона защиты не предпринимала новых шагов для изменения меры пресечения, планируя их на начало ожидаемого судебного процесса.

«Но теперь стало известно, что следствие еще не завершается и потому мы в ближайшее время подадим отдельное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что Садыгов отвергает обвинения.

Как отметил Керимли, в 2024 году уголовное дело против Садыгова было открыто на основе жалоб двух чиновников местных органов власти Нефтчалинского района, а впоследствии к ним присоединился и руководитель медучреждения в городе Сумгаите. Они утверждали, что Садыгов якобы вымогал у них деньги. «Теперь они «возобновили» жалобы и на этом основании Афгана Садыгова арестовали», - сказал Керимли.

Адвокат воздержался от других комментариев, сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия.

При этом, как заметил Керимли, журналист не имеет жалоб на условия содержания.

Получить комментарии в генпрокуратуре Азербайджана не удалось.

В августе 2024 году жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

На своей странице Садыгова также опубликовала фотографии с пикетов грузинских активистов, которые выходят на улицу с плакатами: "Свободу Афгану Садыгову".

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели - во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом".

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля, Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.