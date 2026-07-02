Адвокат встретилась с заключенным в карцер Ниджадом Ибрагимом

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Защитнице активиста Ниджада Ибрагима удалось встретиться с ним в колонии спустя 26 дней после того, как он перестал выходить на связь со своей семьей. Ибрагим заявил, что не нарушал правил и не знает причин водворения в карцер.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита обжаловала приговор. 6 октября 2025 года апелляционный суд утвердил приговор. 1 июля супруга активиста Парвин Ибрагим заявила, что активист уже более 25 суток не выходит на связь с членами своей семьи. Защите удалось подтвердить перевод активиста в карцер, однако Пенитенциарная служба Азербайджана причины взыскания не разъяснила.

Пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

Адвокат Зибейда Садыгова сегодня, 2 июля, встретился с Ниджадом Ибрагимом в колонии №10, сообщила “Кавказскому узлу” его жена.

“С Ниджадом не было связи с 6 июня, когда он в последний раз звонил к нам. Мы сильно беспокоились за него. Уже возникали мысли вообще жив ли он, может быть он в коме. Эти тревоги усиливались тем, что Пенитенциарная служба и аппарат омбудсмена не реагировали на наши обращения должным образом, не предоставляли информацию, что случилось с Ниджадом. Только две недели назад адвокату сказали, что Ниджад в карцере”, - рассказала супруга активиста.

После встречи Ибрагима с адвокатом беспокоенность семьи несколько ослабла, но родные все же хотят поговорить с ним.

“Адвокату наконец удалось встретиться с Ниджадом. Он все еще в карцере, но по крайней мере, мы убедились, что Ниджад жив. Но все-таки хочется поговорить с ним по телефону, услышать его голос. И вообще, почему его 26 суток содержат в карцере? Он сам говорит, что ничего не нарушал. Мало того, что Ниджада арестовали по ложному обвинению, так его не оставляют в покое и в колонии”, - отметила Парвин Ибрагим.

Адвокат Садыгова в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” подтвердила информацию о ее встреча с Ниджадом Ибрагимом. По словам адвоката, она не смогла получить официальную информацию о причинах дисциплинарного наказания активиста. Также ей не сообщили, как долго Ибрагим еще будет находиться в карцере.

“Я обратилась к руководству исправительного учреждения с просьбой обеспечить условия, чтобы Ниджад Ибрагим связался с семьей”, - сказала адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана “Кавказскому узлу” не удалось.