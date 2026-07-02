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05:20, 2 июля 2026

Глава Еврокомиссии подтвердила заинтересованность в энергетическом партнерстве с Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евросоюз планирует масштабировать партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры, заявила Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. 

Возможности быстрого увеличения добычи и экспорта газа в Азербайджане ограничены мощностями действующих месторождений и Южного газового коридора, но в ближайшие годы Евросоюз может обеспечить свою энергетическую устойчивость участием в азербайджанских проектах, в том числе в "зеленой энергетике", заявили в марте опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджан. После переговоров с президентом страны Ильхамом Алиевым и встречи в расширенном составе они выступили с заявлениями для прессы. Запись совместной пресс-конференции была опубликована официальным аккаунтом фон дер Ляйен в соцсети X.

Глава Еврокомиссии назвала Азербайджан надежным энергетическим партнером ЕС, который поддержал Европу после того, как Россия использовала поставки газа как инструмент давления. “Южный газовый коридор существенно укрепил энергетическую безопасность Европы”, -  заявила, в частности фон дер Ляйен. Она также отметила, что Азербайджан инвестирует в энергетику будущего и имеет потенциал стать “хабом чистой электроэнергии”. 

По словам Ильхама Алиева, с момента подписания меморандума о стратегическом партнерстве в 2021 году экспорт азербайджанского газа в ЕС вырос почти на 65%. Газ из Азербайджана сейчас получают десять стран Евросоюза и существует потенциал для расширения поставок. В целом на долю стран ЕС приходится половина азербайджанского экспорта газа. Одновременно Европейский союз является главным торговым партнером Азербайджана. “Более 40 процентов нашей торговли приходится на государства-члены ЕС”, - заметил Алиев. Он также добавил, что уже подписанные контракты с иностранными и местными компаниями обеспечат 8 ГВт солнечной и ветровой генерации в ближайшие пять-шесть лет. 

В рамках программы Global Gateway Евросоюз готов выделить 200 млн евро в виде грантов на проекты связности на Кавказе, чтобы привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Среди конкретных направлений было упомянуто развитие Бакинского порта и железнодорожного сообщения в направлении Нахчывана. Отдельно ЕС объявил о программе на 20 млн евро в поддержку мирных инициатив в регионе - эти средства направят на разминирование, здравоохранение, оснащение машин скорой помощи и поддержку малого бизнеса.

По итогам встречи фон дер Ляйен поздравила Алиева с парафированием мирного документа с Арменией. Она назвала это событие историческим шагом, который «открывает путь к стабильности, доверию и совместному процветанию». Алиев, в свою очередь, заявил, что де-факто мир между Азербайджаном и Арменией уже установлен, но продемонстрировал готовность его укреплять. “Мир - это реальность, но нам необходимо работать над тем, чтобы сделать его более прочным и устойчивым”, - заявил президент Азербайджана.

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Автор: "Кавказский узел"

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