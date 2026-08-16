Кубанские силовики отчитались о задержании приезжего за экстремистские лозунги

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Силовики задержали в станице Полтавской приезжего, который в дворе многоэтажки выкрикивал экстремистские лозунги.

В полицию поступило сообщение от жителей многоквартирного дома в переулке Интернациональном станицы Полтавской о том, что мужчина во дворе выкрикивает экстремистские лозунги, сообщило сегодня управление МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Красноармейскому району установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний приезжий. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Полицейские составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), санкции которой предусматривают наказание в виде выплаты штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский краевой суд признал 62-летнюю жительницу Сочи Наталью Николаеву виновной в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно за комментарий в соцсети.