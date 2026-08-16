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15:59, 16 августа 2026

Компания из Грузии прекратила отгрузку бензина для поставок в Абхазию

АЗС в Абхазии. Скриншот фот с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.ru/search/?lr=222&drag_context=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYYBS65ip0NAERGnk2x1SUhAEhIJDcUdb%2FJb1D8R4Sh5dY4Byz8iBQABAgQGKAQ4AEDeAUgBYhphZGRfc25pcHBldD1tZXRhcmVhbHR5LzEueGIcYWRkX3NuaXBwZXQ9bWFpbl9hc3BlY3RzLzEueGI%2BbWlkZGxlX3lhbmRleF90cmF2ZWxfRXhwU3RyPXsiUmV0dXJuQWxsT2ZmZXJzU2luZ2xlT3JnIjogdHJ1ZX1iWHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWR2ZXJ0cy9UcmF2ZWxSZWFycmFuZ2UvUmVtb3ZlQWR2ZXJ0c0lmVHJhdmVsUmVxdWVzdExpa2VCbGVuZGVyPTFiPXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWR2ZXJ0cy9UcmF2ZWxSZWFycmFuZ2UvVG9wUmVhcnJhbmdlPTFiPHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWR2ZXJ0cy9UcmF2ZWxSZWFycmFuZ2UvQ2hhbmdlT3JkZXI9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9NZXRhUmVhbHR5S3BzPTEwMDJiTnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQmxlbmRlckxpa2VQcnVuaW5nL1RocmVlQ2xhc3NDaGFpblZpZXdUeXBlVGhyZXNob2xkPTAuN2JOcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BZHZlcnRzL1RyYXZlbFJlYXJyYW5nZS9EaXNhYmxlQWR2ZXJ0c09uVHJhdmVsUmVxdWVzdD0xYjhyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FkdmVydHMvVHJhdmVsUmVhcnJhbmdlL01heEFkdj0xMGJFcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BZHZlcnRzL0Fkdk1hY2hpbmVDYW5kaWRhdGVzL0Rpc2FibGVPbkhvdGVscz0xYjhyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FkdmVydHMvVHJhdmVsUmVhcnJhbmdlL0VuYWJsZWQ9MWJJcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BZHZlcnRzL1RyYXZlbFJlYXJyYW5nZS9BbGxvd0RpcmVjdFRyYXZlbEJhbm5lcnM9MWoCcnWVAQAAAACdAc3MzD2gAQGoAQC9AS44wZfCATeMhqLJbKyo6ObAAcWrrZ8G4O%2BUitYBlrj01gbe2fG8hAWhqafFJPm46%2B5s29GZqMEDvsG5jaQG0gEd0LDQsdGFByjQsAcp0LfQuNGPINCw0LcHKNGBBynYAZBOggIV0LDQsdGF0LDQt9C40Y8g0LDQt9GBigIJMTg0MTA1Mjc0kgIFMjkzODaaAgRzZXJw&text=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%80%D1%8B%D0%BF%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D1%85%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&oid=b%3A51755226156&serp-reload-from=companies&intent=photo&fixed_top_photos=aHR0cHM6Ly9hdmF0YXJzLm1kcy55YW5kZXgubmV0L2dldC1hbHRheS80Mjg5Njc0LzJhMDAwMDAxNzg2ZTY3NDUwZWU3Yjc4YzA5YWM0OWY5OTAyZi8lcw%3D%3D&noreask=1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику, заявила о прекращении отгрузки бензина ООО «Солидус», которое поставляло топливо в Абхазию. 

Как писал "Кавказский узел", Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне острого кризиса топлива в Абхазии сегодня подтвердил отправку бензина в регион частной компанией. Оппозиция назвала этот факт противоречащим суверенным интересам Грузии.

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли. Жители Абхазии указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

Владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику Solidus для последующей поставки топлива в Абхазию, заявила, что прекращает эти операции.

Причиной решения Repsol стала негативная реакция значительной части общественности и оппозиционных партий, недовольных продажей бензина «сепаратистскому режиму».

«То, куда ООО «Солидус» продает приобретенные нефтепродукты, противоречит нашим убеждениям и выходит за рамки нашей ответственности», — говорится в заявлении компании «Репсол».

"Эта доставка была в рамках контрактных обязательств, и мы не планируем дальнейших поставок в Soludos Ltd", - говорится В комментариях на станице компании в Facebook.

Ранее глава Solidus Георгий Арвеладзе подтвердил сотрудничество с абхазскими предпринимателями, объяснив его стремлением к грузино-абхазскому примирению. Всего в Абхазию было поставлено 400 т бензина, пишут "Ведомости".

Схема с поставкой бензина в Абхазию  — попытка властей Грузии прикрыть прямую помощь подсанкционным российским структурам, убежден бывший президент Нацбанка Грузии, оппозиционер Роман Гоциридзе.

"Ввоз топлива в Абхазию был организован властями Грузии и России. Иначе пересечение оккупационной линии было бы невозможным. В схеме участвовала крупная местная нефтекомпания, выполнявшая поручение властей. Последней не удастся избежать санкций, так как в обход правил она поставила топливо находящейся под санкциями «Роснефти» или связанным с ней структурам. В Абхазии эта сфера полностью находится под контролем России", -  привело 14 августа слова Гоциридзе агентство "Новости Грузия".

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Автор: "Кавказский узел"

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