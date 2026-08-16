Компания из Грузии прекратила отгрузку бензина для поставок в Абхазию

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Владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику, заявила о прекращении отгрузки бензина ООО «Солидус», которое поставляло топливо в Абхазию.

Как писал "Кавказский узел", Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне острого кризиса топлива в Абхазии сегодня подтвердил отправку бензина в регион частной компанией. Оппозиция назвала этот факт противоречащим суверенным интересам Грузии.

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли. Жители Абхазии указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

Владеющая сетью заправок Connect компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику Solidus для последующей поставки топлива в Абхазию, заявила, что прекращает эти операции.



Причиной решения Repsol стала негативная реакция значительной части общественности и оппозиционных партий, недовольных продажей бензина «сепаратистскому режиму».

«То, куда ООО «Солидус» продает приобретенные нефтепродукты, противоречит нашим убеждениям и выходит за рамки нашей ответственности», — говорится в заявлении компании «Репсол».

"Эта доставка была в рамках контрактных обязательств, и мы не планируем дальнейших поставок в Soludos Ltd", - говорится В комментариях на станице компании в Facebook.

Ранее глава Solidus Георгий Арвеладзе подтвердил сотрудничество с абхазскими предпринимателями, объяснив его стремлением к грузино-абхазскому примирению. Всего в Абхазию было поставлено 400 т бензина, пишут "Ведомости".

Схема с поставкой бензина в Абхазию — попытка властей Грузии прикрыть прямую помощь подсанкционным российским структурам, убежден бывший президент Нацбанка Грузии, оппозиционер Роман Гоциридзе.

"Ввоз топлива в Абхазию был организован властями Грузии и России. Иначе пересечение оккупационной линии было бы невозможным. В схеме участвовала крупная местная нефтекомпания, выполнявшая поручение властей. Последней не удастся избежать санкций, так как в обход правил она поставила топливо находящейся под санкциями «Роснефти» или связанным с ней структурам. В Абхазии эта сфера полностью находится под контролем России", - привело 14 августа слова Гоциридзе агентство "Новости Грузия".