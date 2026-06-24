Жительница Сочи приговорена к условному сроку за реабилитацию нацизма

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Краснодарский краевой суд признал 62-летнюю жительницу Сочи Наталью Николаеву виновной в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно за комментарий в соцсети.

По версии следствия и суда, в марте 2025 года женщина, находясь у себя дома в городе Сочи, в одной из социальных сетей разместила в публичном доступе комментарий, содержащий открытое оправдание нацизма и одобрение Холокоста. Далее, один из участников группы сделал скриншот сообщения и направил его в полицию.

Суд признал Наталью Николаеву виновной в реабилитации нацизма 1 и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Подсудимая призналась в суде, что ей стыдно за свой поступок, поскольку она является патриотом России, добавляет пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Кроме того, приговором суда сочинка на 2 года лишена права заниматься деятельностью, которая связана с размещением материалов в Интернете. Приговор не вступил в законную силу.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Николаевой в суд поступило 24 апреля, а 23 июня судья Смирнов вынес обвинительный приговор.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кубани Артема Екимова виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, в призывах к экстремизму через интернет, а также в реабилитации нацизма и приговорил к пяти годам колонии. В начале апреля по аналогичным обвинениям был задержан 30-летний житель Черкесска, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями" привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.