×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:10, 24 июня 2026

Жительница Сочи приговорена к условному сроку за реабилитацию нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд признал 62-летнюю жительницу Сочи Наталью Николаеву виновной в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно за комментарий в соцсети.

По версии следствия и суда, в марте 2025 года женщина, находясь у себя дома в городе Сочи, в одной из социальных сетей разместила в публичном доступе комментарий, содержащий открытое оправдание нацизма и одобрение Холокоста. Далее, один из участников группы сделал скриншот сообщения и направил его в полицию.

Суд признал Наталью Николаеву виновной в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Подсудимая призналась в суде, что ей стыдно за свой поступок, поскольку она является патриотом России, добавляет пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Кроме того, приговором суда сочинка на 2 года лишена права заниматься деятельностью, которая связана с размещением материалов в Интернете. Приговор не вступил в законную силу.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Николаевой в суд поступило 24 апреля, а 23 июня судья Смирнов вынес обвинительный приговор.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кубани Артема Екимова виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, в призывах к экстремизму через интернет, а также в реабилитации нацизма и приговорил к пяти годам колонии. В начале апреля по аналогичным обвинениям был задержан 30-летний житель Черкесска, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями" привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Помещение суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
22:26, 23 июня 2026
Живший на Кубани украинец обвинен в шпионаже и наводке дронов на Туапсе
Молодой человек в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:01, 23 июня 2026
Житель Ейска обвинен в подготовке теракта в техникуме
08:53, 23 июня 2026
Нападавший на торговый центр в Краснодаре арестован на два месяца
Очистка побережья в Туапсинском округе. Фото: оперштаб Кубани https://t.me/opershtab23/15858
02:18, 23 июня 2026
Сбор денег объявлен для волонтеров Туапсе
Медик помогает раненой женщине. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
00:22, 23 июня 2026
Жительница Кубани ранена во время атаки беспилотников
Персоналии
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
16:51, 23 июня 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
15:50, 22 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:58, 22 июня 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Помещение суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
23 июня 2026, 22:26
Живший на Кубани украинец обвинен в шпионаже и наводке дронов на Туапсе

Алан Гаглоев (справа) и Владими Путин. Фото: https://presidentruo.org/alan-gagloev-naznachen-sovetnikom-prezidenta-rossijskoj-federaczii/
23 июня 2026, 18:21
Президент Южной Осетии ушел в отставку ради карьеры в Москве

Подозреваемые в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 июня 2026, 15:43
Суд рассмотрит в Нальчике дело о подготовке терактов в Кизляре

Ариф Гаджилы. Фото: Report https://report.az/
23 июня 2026, 13:47
Азербайджанский оппозиционер Ариф Гаджилы столкнулся с запретом на выезд из страны

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше