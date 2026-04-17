Кавказский узел

RU EN
01:43, 17 апреля 2026

Уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кубани Артема Екимова виновным по трем уголовным статьям за сообщения в чате.

Как писал "Кавказский узел", только за четыре месяца, с начала декабря по конец марта, суды на юге России приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Дело Артема Екимова Южный окружной военный суд рассматривал с ноября 2025 года. Житель Краснодарского края был обвинен в публичном оправдании и пропаганде терроризма , в призывах к экстремизму через интернет, а также в реабилитации нацизма

Поводом для преследования 34-летнего уроженца Ейска стали сообщения, которые он опубликовал в неком чате 16 сентября 2023 года. Силовики усмотрели в этих сообщениях, доступных неограниченному кругу пользователей, “призывы к насильственным действиям в отношении государственных деятелей”, сообщила 16 апреля прокуратура Краснодарского края. 

Сообщения, которые публиковал Артем Екимов, были написаны на украинском языке. Эксперты обнаружили в них призывы к посягательству на жизнь президента РФ и к насилию против “русских, евреев, поляков”; первое было расценено как террористическая деятельность, второе - как экстремистская. По версии обвинения и суда, в тех же публикациях содержалась “положительная оценка деятельности нацистских преступников”, в частности Адольфа Гитлера и украинцев. 

Приговор Артему Екимову суд огласил 15 апреля. “В судебном заседании подсудимый Екимов вину в предъявленном обвинении признал полностью”, - сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале. 

Житель Кубани приговорен к пяти годам колонии общего режима с четырехлетним запретом на администрирование сайтов и интернет-ресурсов. Комментариями Екимова или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Артем Екимов родился в Ейске в июле 1992 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмонитринга. Его данные внесли в список 14 января, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам заключения жителя Ставрополя Артура Шаманова, признав его комментарии в мессенджере оправданием и пропагандой терроризма. Шаманов "надеялся, что страны Запада и Россия из-за геополитической обстановки начнут между собой ядерную войну, это поможет правоверным мусульманам вывести земли Кавказа из состава России", указывали силовики в административных протоколах. 

В начале апреля по аналогичным обвинениям был задержан 30-летний житель Черкесска, чьи комментарии с "антироссийскими изречениями” привлекли внимание оперативников центра по борьбе с экстремизмом.

Автор: "Кавказский узел"

