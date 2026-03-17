×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:57, 17 марта 2026

Житель Абхазии получил срок за героизацию Шамиля Басаева

Сотрудник полиции ведет мужчину в наручниках в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку в колонии жителя Абхазии Тимура Агрба, в чьих публикациях силовики обнаружили героизацию Шамиля Басаева. 

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года силовики задержали в Сочи гражданина Абхазии и России 1988 года рождения. Утверждалось, что он публиковал в своем Telegram-канале контент, создающий "героизированные образы" Шамиля Басаева и других чеченских полевых командиров - "главарей незаконных вооруженных формирований". Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет заключения. 

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов и захвата заложников в Буденновске Ставропольского края (1995), театрального центра на Дубровке в Москве (2002), школы в Беслане (2004, Северная Осетия), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999), положившего начало Второй чеченской войне, а также нападения на Нальчик (октябрь 2005, Кабардино-Балкария). Был убит 10 июля 2006 года. С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии. Был командующим гагринским фронтом и заместителем министра обороны Абхазии. Командовал отрядом чеченских добровольцев, говорится в биографической справке о Шамиле Басаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Южный окружной военный суд сегодня вынес приговор Тимуру Агрба, признав его виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. 

Основанием для приговора стали десять постов в администрируемом им канале, который находился в свободном доступе. Эти публикации Агрба сделал 24 сентября по 4 декабря 2024 года, находясь в селе Приморское Гудаутского района. 

Согласно версии обвинения, публикации были призваны сформировать у читателей “представления о допустимости осуществления террористической деятельности по мотивам политической и национальной ненависти и вражды”. Они создавали “героизированный образ террориста Шамиля Басаева и других лидеров незаконных вооруженных формирований” в Чечне, чья деятельность была направлена “против безопасности Российской Федерации”, говорится в сообщении пресс-службы суда..

Суд приговорил Агрба к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает. 

Тимур Агрба - уроженец Сочи, в октябре ему исполнилось 37 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные внесли в перечень 29 мая 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

Агрба администрировал Telegram-канал “Аҧсны Аҳәынҭқарра/Абхазия”, в котором “занимался пропагандой сближения Абхазии с Турцией и Грузией”, а также “крайне отрицательно писал о России” и предлагал поставить Шамилю Басаеву памятник, отмечало в марте 2025 года издание “Живая Кубань”. 

"Кавказский узел" также писал, что российское посольство в Сухуме в сентябре 2024 года выразило возмущение выставкой в Государственном музее Абхазии, на которой был представлен портрет Шамиля Басаева с подписью: "Герой Абхазии". Музей пообещал исправить ситуацию и закрыл доступ к выставке, а впоследствии убрал из экспозиции портреты Басаева и еще четырех человек. Абхазия должна лишить Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград, поскольку "героизация личности кровавого убийцы" недопустима в цивилизованном обществе, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев, обращаясь к омбудсмену Абхазии. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Показать больше