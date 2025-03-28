Героизация образа Басаева обернулась уголовным делом для гражданина РФ и Абхазии

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Гражданин РФ и Абхазии задержан в Сочи после публикации контента, создающего героизированные образы участников чеченских НВФ, в частности, Шамиля Басаева.

Задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети Интернет материалов террористического характер, сообщили силовики.

По данным ФСБ, задержанный в своем телеграм-канале опубликовал материалы, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность "через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики в период с 1991 по 2006 год, в частности, террориста Шамиля Басаева". В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция по указанной статье предусматривает до семи лет лишения свободы, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет "Интерфакс".

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли из Чечни более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои, в том числе 5 сентября около 2000 боевиков вновь перешли чечено-дагестанскую границу и заняли села и высоты в Новолакском районе. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Следователи регулярно сообщают о задержаниях и арестах предполагаемых бывших участников группировки Басаева и Хаттаба. Так, в декабре суд отправил под арест Хамидулу Япова и Минкаила Магамадова, обвиняемых в причастности к нападениям боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Чечне.

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