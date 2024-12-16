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14:40, 16 декабря 2024

Арестованы двое обвиняемых в нападениях на военных в Чечне

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под арест Хамидулу Япова и Минкаила Магамадова, обвиняемых в причастности к нападениям боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", следователи регулярно сообщают о задержаниях предполагаемых бывших участников группировки Басаева и Хаттаба. Так, в июне стало известно, что задержаны Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов, которые, по версии следствия, в 1999 году участвовали в нападении на военнослужащих в станице Червленной.

4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района отряды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба напали на военнослужащих войсковой части Минобороны, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

Хамидула Япов и Минкаил Магамадов были задержаны в рамках расследования уголовных дел о нападениях боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих, сообщил сегодня Следственный комитет.

"По данным следствия, Япов причастен к нападению, совершенному 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики. Второй задержанный – Минкаил Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, произошедшем 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Обоим задержанным предъявлены обвинения по статьям 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливается роль Япова и Магамадова в ходе вышеуказанных нападений, также проверяется их причастность к совершению иных преступлений", - говорится в публикации.

Напомним, в сентябре суд приговорил к 16 годам колонии жителя Грозного Алавди Батыкаева, признав его участником атаки на псковских десантников. Приговор был вынесен вопреки противоречиям в показаниях свидетелей и заявлению Батыкаева о невиновности.

Рассказы потерпевших о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела Алавди Батыкаева, заявили в ноябре 2023 года адвокат грозненца и правозащитник Оюб Титиев. "Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Титиев.

Показания потерпевших используются в каждом уголовном деле о гибели псковских десантников и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, констатировали в сентябре 2023 года правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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