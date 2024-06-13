Силовики задержали двоих предполагаемых боевиков группы Хаттаба и Басаева

13 июня 2024, 13:59

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Заключены под стражу Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов, которые, согласно версии следствия, в 1999 году в составе группировки Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих в Шелковском районе Чечни, отчитался Следком.

По версии следствия, в 1999 году жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба и приняли участие в совершении преступлений.

В частности, 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чечни Алимгиреев и Кадрашов приняли участие в нападении группировки Басаева и Хаттаба на военнослужащих Минобороны. Алимгиреев и Кадрашов арестованы, им предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, бандитизме, покушении на военнослужащих, сообщил сегодня на своем сайте Следком.

Комментариев от представителей Алимгиреева и Кадрашова не поступало.

Напомним, в октябре 1999 года в станице Червленной Шелковского района группы Шамиля Басаева и Хаттаба, по данным правоохранителей, напали на военнослужащих войсковой части Минобороны России, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

"Кавказский узел" также писал, что 18 апреля стало известно, что житель Карачаево-Черкесии Абдуллялим Джумагишиев обвинен в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

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