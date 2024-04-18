18 апреля 2024, 20:48

Дело жителя Карачаево-Черкесии о нападении на военных в Чечне дошло до суда

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Житель Карачаево-Черкесии Абдуллялим Джумагишиев обвинен в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Дело передано в военный суд Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ в апреле 2023 года отчиталась о задержании в Карачаево-Черкесии бывшего участника группировки Басаева и Хаттаба Абдуллялима Джумагишиева.

В октябре 1999 года в станице Червленной Шелковского района группы Шамиля Басаева и Хаттаба, по данным правоохранителей, напали на военнослужащих войсковой части Минобороны России, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

Следком по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева, который обвиняется в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих (статьи 209, 279 и 317 Уголовного кодекса России) 

По версии следствия, Джумагишиев в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд, сообщила сегодня пресс-служба Следкома России в своем Telegram-канале.

Ведомство добавило, что ранее за причастность к нападению на российских военных в станице Червленной к длительным срокам наказания приговорен 31 человек, дела против еще двух обвиняемых находятся в суде.

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Примечание:

"Уроженец Дагестана осужден за нападение на псковских десантников в Чечне", "Житель Чечни осужден по делу о нападении на российских военных", "Житель Ставрополья задержан по делу о нападении Басаева на военных"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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