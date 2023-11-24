Выжившие псковские десантники не смогли опознать Алавди Батыкаева

24 ноября 2023, 01:10

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Суд в Ростове-на-Дону допросил одного из шести потерпевших по делу Алавди Батыкаева, обвиняемого в нападении на псковских десантников в 2000 году. Опознать Батыкаева не смог никто из потерпевших, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили адвокат уроженца Чечни и правозащитник Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", жителя Грозного Алавди Батыкаева обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отрицает свою вину. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело с 16 августа. Показания засекреченных свидетелей по делу Алавди Батыкаева противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств вины Батыкаева в деле нет; показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом подобном процессе и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 23 ноября допросил потерпевшего по делу Алавди Батыкаева, бывшего военного. Всего в рамках процесса планируется допросить шестерых выживших десантников.

Батыкаев лично участвует в заседаниях, его привозят в суд из СИЗО, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Александр Власенко, который по соглашению защищает уроженца Чечни. "На процесс приходят только родственников Батыкаева. Потерпевших и их родственников на заседаниях нет, хотя им было разъяснено их право участвовать", - сказал защитник.

Заседание 23 ноября началось с опозданием, поэтому допросить успели лишь одного из потерпевших. Защита задавала вопросы потерпевшему и в целом удовлетворена ответами. «Он, как и другие потерпевшие, рассказывает обстоятельства боя. Конечно же, никого ни в лицо, ни по имени они не знают, в том числе и моего подзащитного. Вопросы касались обстоятельств боя: какая погода была, какая видимость, из чего стреляли и тому подобное», - пояснил адвокат.

По словам Власенко, также на заседании рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Батыкаеву. «Продлили на три месяца содержание под стражей», - добавил он, отметив, что Алавди не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Уроженец Чечни не жаловался на условия содержания под стражей. «По пребыванию в СИЗО никаких вопросов нет, каких-то серьезных жалоб на здоровье тоже не было. Он человек в возрасте, но ему предоставляются все необходимые лекарства. В этом плане ростовский СИЗО выгодно отличается от пятигорского», - отметил Власенко..

Чеченский правозащитник Оюб Титиев обратил внимание, что дело о гибели псковских десантников близ селения Улус-Керт было возбуждено непосредственно после событий в 2000 году, но пролежало без движения десять лет.

«Но в 2010 году (следователи) достали списки бойцов, сдавшихся у села Селментаузен Веденского района и кому-то в голову пришла идея привязать их к тому событию. На самом деле это разные направления. Сдавшихся в этом списке 71-73 человека, из этого списка уже осуждены порядка 30 человек, остальные в розыске. В деле есть показания только засекреченных свидетелей, и эти показания кочуют по всем уголовным делам обвиняемых и уже осужденных в связи с тем случаем», - заявил он "Кавказскому узлу".

По словам правозащитника, показания всех выживших десантников одинаковы, но они не сходятся с показаниями засекреченных свидетелей. "Хотя только один (из выживших) был непосредственно на поле боя. Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил Титиев.

Десантники, которые проходят потерпевшими по делу, никого не узнали, подтвердил правозащитник. "Выжившие фигурируют во всех делах, но они никого не видели. А засекреченные свидетели, якобы участвовавшие в том бою с чеченской стороны, дают показания, что видели Батыкаева в отряде из 200 бойцов, которые вел бой с десантниками. Здесь показания выживших десантников и засекреченных свидетелей в корне расходятся. Выжившие утверждают, что убили от 500 до 700 боевиков, а засекреченные говорят только о 200 участниках боя со своей стороны", - подчеркнул Оюб Титиев.

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