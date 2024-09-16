Грозненец Батыкаев получил 16 лет колонии по делу об атаке на псковских десантников

16 сентября 2024, 19:43

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Суд приговорил к сроку в колонии жителя Грозного Алавди Батыкаева, признав его участником атаки на псковских десантников в 2000 году. Приговор вынесен вопреки противоречиям в показаниях свидетелей и заявлению Батыкаева о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года житель Грозного Алавди Батыкаев был задержан и арестован по обвинению в участии в нападении на псковских десантников в 2000 году. Батыкаев заявил о своей невиновности.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Алавди Батыкаева к 16 годам колонии строгого режима, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Следственный комитет.

Суд признал Батыкаева виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). По версии следствия, Батыкаев участвовал в нападении на псковских десантников и "из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих", говорится в публикации.

Напомним, никто из потерпевших не смог опознать Батыкаева, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили в ноябре 2023 года адвокат Батыкаева и правозащитник Оюб Титиев.

"Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Оюб Титиев.

Показания потерпевших используются в каждом уголовном деле о гибели псковских десантников и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, отметили в сентябре 2023 года правозащитники, комментируя оглашенные в суде показания по делу Алавди Батыкаева.

Засекреченные свидетели обвинения по делу Алавди Батыкаева дали противоречивые показания, которые не заслуживают доверия, а объективных доказательств вины Батыкаева в деле нет, заявили правозащитники в августе 2023 года.

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