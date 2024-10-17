Музей Абхазии убрал в архив фото Басаева и Яганова*

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Госмузей Абхазии убрал фото пяти героев Абхазии, в том числе Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова*. Минобороны объяснило это требованием главы ведомства в связи с позицией Яганова* по абхазо-грузинским отношениям.

"Кавказский узел" писал, что российское посольство в Сухуме в сентябре выразило возмущение представленным на выставке в Государственном музее Абхазии портретом Шамиля Басаева с подписью: "Герой Абхазии". Музей пообещал исправить ситуацию и закрыл доступ к выставке. Абхазия должна лишить Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград, поскольку "героизация личности кровавого убийцы" недопустима в цивилизованном обществе, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев, обращаясь к омбудсмену Абхазии Анас Кишмария.

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов и захвата заложников в Буденновске Ставропольского края (1995), театрального центра на Дубровке в Москве (2002), школы в Беслане (2004, Северная Осетия), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999), положившего начало Второй чеченской войне, а также нападения на Нальчик (октябрь 2005, Кабардино-Балкария). Был убит 10 июля 2006 года. С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии. Был командующим гагринским фронтом и заместителем министра обороны Абхазии. Командовал отрядом чеченских добровольцев, говорится в биографической справке о Шамиле Басаеве, подготовленной "Кавказским узлом". "Кавказским узлом" также подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

По требованию министерства обороны Абхазии экспозиция с фотографиями героев Абхазии в зале истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов в Государственном музее удалена в архив, сообщило сегодня агентство «Аиашара».

Это произошло после того, как министр обороны Владимир Ануа Абхазии вместе со своими заместителями посетил музей и настоял на закрытии экспозиции, несмотря на возражения сотрудников музея. Фото пяти Героев Абхазии, как и требовал министр Ануа, убрали в архив

Причиной требований министра обороны Ануа стала фотография героя Абхазии Ибрагима Яганова* в связи с его высказываниями 12-летней давности и нынешней позицией в вопросе грузино-абхазского урегулирования, сообщили изданию в министерстве.

Издание отметило, что экспозиция героев Абхазии находится в государственном музее со дня его открытия и ранее не вызывала вопросов. Место на стенде, где были фотографии, теперь пустует.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта 2012 года Ибрагим Яганов* посетил Грузию с частным визитом, после чего дал интервью, которое было опубликовано на некоторых адыгских сайтах. Яганов* сказал, что его визит связан с желанием "покончить с этой трагической страницей истории". "Два десятилетия назад абхазские добровольцы приняли решение, что пока Грузия не признает независимость Абхазии, никаких отношений с ней адыги иметь не будут, Но за эти 20 лет ситуация не изменилась. Война была трагедией для Абхазии, Грузии, для Северного Кавказа, и с этой страницей истории надо заканчивать". Представители организации "Союз абхазских добровольцев" Кабардино-Балкарии направили открытое письмо в СМИ, в котором осудили визит Яганова* в Грузию.

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