Музей Абхазии закрыл для посетителей выставку с портретом Басаева

24 сентября 2024, 17:41

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Российское посольство в Сухуме возмутил представленный на выставке в Государственном музее Абхазии портрет Шамиля Басаева с подписью "Герой Абхазии". Музей пообещал исправить ситуацию и закрыл доступ к выставке.

Представители российского посольства заявили, что считают демонстрацию портрета террориста недопустимой, и обратились в музей. Руководство площадки пообещало «в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию», сообщило агентство со ссылкой на представителей посольства.

На сайтах и в Telegram-каналах Государственного музея Абхазии и российского посольства РФ в Абхазии к 17.40 не содержится информации о выставке, на которой был представлен портрет Басаева, и ее закрытии

Информацию о том, что в Государственном музее Абхазии представлен портрет Басаева и фотографию с выставки 22 сентября опубликовал Telegram-канал Hard Blog. "Как там себя проявил Басаев в Абхазии уже не имеет значения. Он запятнал себя так, что никакие его былые заслуги не могут служить оправданием абхазской стороне. Когда Герои Советского Союза совершали преступления, их лишали звания и осуждали без долгих размышлений о былых заслугах", - написал автор блога в сообщении.

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов и захвате заложников в Буденновске Ставропольского края (1995), театрального центра на Дубровке в Москве (2002), школы в Беслане (2004, Северная Осетия), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999), положившего начало Второй чеченской войны, и нападения на Нальчик (октябрь 2005, Кабардино-Балкария). Был убит 10 июля 2006 года.

С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии. Был командующим гагринским фронтом и заместителем министра обороны Абхазии. Командовал отрядом чеченских добровольцев. В январе 1993 года на совместном заседании Президентского совета и парламента Конфедерации народов Кавказа Шамиль Басаев был назначен командующим экспедиционным корпусом КНК в Абхазии. Ему было вменено в обязанности "координировать, объединять, направлять в нужное русло и контролировать прибывающий поток добровольцев". В 1996 году Басаев сообщил, что в течение 1992-1994 годов трижды выезжал со своим "абхазским батальоном" в лагеря афганских моджахедов, где учился тактике ведения партизанской войны. Уже в 1994 году "абхазский батальон" и Басаев вступили в боевые действия в Чечне, говорится в биографической справке о Шамиле Басаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что отношения Абхазии и России в последнее время осложнились. 4 сентября глава МИД Абхазии о приостановке Россией с 1 сентября социальных выплат, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняют договоренности, в том числе об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа. Приостановка соцвыплат Абхазии связана с несоблюдением баланса обязательств двух стран, но не стала обострением отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Приостановка Россией финансирования абхазских бюджетников пока не отразилась на выплате зарплаты, заявили 11 сентября опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Среди причин такого решения они выделили отказ Сухума принять важные для Москвы законы и невыполнение абхазской стороной обязательств по экономическим соглашениям. Прекращение выплат (речь идет о примерно 150 миллионах рублей в год) затронет врачей, социальных работников и учителей, поскольку военные, силовики и пенсионеры финансируются по отдельному соглашению, подчеркнула председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр.

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