Аналитики объяснили отказ России финансировать абхазских бюджетников

11 сентября 2024, 23:20

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Приостановка Россией финансирования абхазских бюджетников пока не отразилась на выплате зарплат, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Среди причин такого решения они выделили отказ Сухума принять важные для Москвы законы и невыполнение абхазской стороной обязательств по экономическим соглашениям..

Как писал "Кавказский узел", российская сторона частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии, объявил глава абхазского МИД, назвав это санкциями за неисполнение обязательств.

Председатель фонда «Амтаа» Наталия Смыр рассказала, что прекращение выплат (по ее словам, речь идет о примерно 150 миллионах рублей в год) затронет бюджетников из социального сектора – врачей, социальных работников и учителей. «Военные, полиция, СГБ – это все финансируется по отдельному соглашению. Пенсионеры –тоже, здесь Россия взяла на себя обязательства СССР, поскольку эти люди трудились в то время», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Смыр подчеркнула, что российско-абхазское Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы устанавливает, что в случае невыполнения (или выполнения не в полном объеме) Абхазией условий софинансирования, выделение Россией средств может быть осуществлено в меньшем объеме, временно приостановлено или отменено. "В статье 5 Соглашения отмечается, что министерство экономического развития Российской Федерации вправе частично или полностью приостановить перечисление средств министерству финансов Республики Абхазия в случае нарушения программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства Абхазии с законодательством Российской Федерации (а здесь нарушение было, поскольку не было принято несколько законов, принятия которых добивалась Россия), непредоставление отчетов об израсходованных средствах. Статья 6 добавляет к этому нецелевое или неправомерное использование перечисленных средств, недостижения ключевых целевых показателей Программы социально-экономического развития более чем на 30% в предыдущем году", - рассказала она.

Политолог, много лет занимающийся изучением Абхазии, отметил, что приостановка выплат – «достаточно болезненная вещь», но подчеркнул, что она была закономерной. «По Соглашению о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы предполагалось софинансирование бюджетников с постепенным повышением доли Абхазии. Она начала расти, но не в том объеме, на который рассчитывала российская сторона. Это было одной из причин приостановки финансирования. Другой причиной было то, что Абхазия не выполнила ранее взятые на себя обязательства. И речь не столько о распиаренном законе об апартаментах, на который власти Абхазии рассчитывали (на мой взгляд без основания), сколько о гораздо более интересных для бизнеса законах – о признании судебных решений российских судов и преференциях инвесторам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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В Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента Резо Зантарии, Беслана Эмурхбы, Алмаса Акабы и Германа Качаравы принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. 25 июля стало известно, что спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта об апартаментах.

При этом политолог не исключил, что непринятие неудобных для абхазских властей и связанных с ними групп законов было инспирировано самими властями республики. "Могли сделать так – формально сказать "да", в парламенте намекнуть, что можно голосовать «против». В итоге власть декларирует, что "мы хотели, а не получилось"", – рассказал он.

Он также не исключил, что риторика о приостановлении финансирования может быть рассчитана на совсем иную аудиторию – грузинскую. "Сейчас в Грузии парламентские выборы. Может Россия таки образом хочет чуть помочь «Грузинской мечте». Если это так, то ближе к Новому году риторика изменится в обратную сторону", - заключил он.

Юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава также отметил, что приостановка выплат больше всего затронет учителей и врачей. Он подчеркнул, что речь идет об относительно скромных выплатах. "Так, учитель в музыкальной школе получает 700 рублей в месяц, медики 1300-1700 рублей", - заметил он.

Говоря о причинах приостановления выплат, Гезердава отметил слух о том, что власти республики поссорились с банком ВТБ, после требования оформлять платежи через него. Он также выделил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «балансе обязательств» между двумя странами и, как и Наталия Смыр связал отмену выплат с Соглашением о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. При этом он подчеркнул, что законопроекты о признании судебных решений и о преференциях инвесторов, непринятие которых называют причинами приостановления выплат, не были конкретно упомянуты в этом соглашении. "Поэтому о нарушении каких обязательств идет речь, непонятно", - отметил он.

Гезердава также счел, что если какие-тот обязательства не выполнены, то это во многом вина действующей власти. «Сейчас парламент готов брать под козырек при выдвижении инициатив со стороны исполнительной власти. Поэтому если что-то не принято – это препятствие со стороны правительства», - заметил он.

Коснувшись вопроса о том, может ли последовать за приостановкой выплат лишение российского гражданства каких-то оппозиционных активистов, юрист НПО «Центр гуманитарных программ» счел это маловероятным. «Но сейчас это остается угрозой в отношении активистов гражданского общества», подчеркнул он.

Все собеседники подчеркнули, что пока задержек зарплаты нет, поскольку остаются средства, перечисленные ранее, но они, вероятно, начнутся с конца сентября.

Политолог Нателла Акаба связала недовольство России с действиями оппозиции. «Это следствие действий оппозиции, которая хочет всячески ослабить нашего президента", - подчеркнула она.