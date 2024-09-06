Лавров объяснил приостановку соцвыплат в Абхазии от России

06 сентября 2024, 09:19

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Приостановка соцвыплат Абхазии от России связана с несоблюдением баланса обязательств двух стран, но не стала обострением отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября глава МИД Абхазии сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняют договоренности, в том числе об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа.

В июле в Абхазии широкий резонанс вызвало предложение депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах 1 . В Сухуме, Гагаре и Очамчыре прошли митинги противников законопроекта. 25 июля стало известно, что проект закона отозван из парламента.

Приостановка Россией соцвыплат в Абхазии не является обострением, речь идет о соблюдении баланса обязательств двух стран, заявил изданию РБК глава МИД России Сергей Лавров.

«Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», приводит его слова издание.

Лавров отметил, что в начале августа пригласил главу МИД Абхазии Сергея Шамбу посетить Россию "в любое удобное время". «Уверен, что в ближайшие дни, недели сможем такую встречу организовать. И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуме ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, - выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами», - заявил Лавров.

Напомним, абхазские оппозиционеры заявили, что к кризису в отношениях с Россией привело халатное отношение властей Абхазии к своим обязательствам и к текущим проблемам. Оппозиция не действует в ущерб стратегическому партнерству с Россией, подчеркнули они.

Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии был подписан 24 ноября 2014 года. Текст договора размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". "Кавказским узлом" также опубликованы первоначальные варианты российского и абхазского проектов договора о союзничестве и рекомендованный к подписанию окончательный вариант документа. Доступен также подробный сравнительный анализ первых двух вариантов проекта договора с выделенными отличиями между ними, а также анализ всех трех версий документа.

Отметим, что в 2020-2022 годах российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии предполагала ежегодную помощь в размере полутора миллиардов рублей. Эти деньги предназначены для ремонта дорог, восстановления электросетей и строительства детской республиканской больницы, сообщили абхазские власти.

Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018-2019 годах, оценивался примерно в 3,24 миллиарда рублей. В 2015 и 2016 годах Россия оказала Абхазии финансовую помощь в размере 2,9 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 миллиардов рублей.

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