Абхазские оппозиционеры возложили вину на власти за кризис в отношениях с Россией

05 сентября 2024, 12:43

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К кризису в абхазо-российских отношениях привело халатное отношение властей Абхазии к своим обязательствам и к текущим проблемам, в то время как оппозиция не действует в ущерб стратегическому партнерству с Россией, заявили абхазские оппозиционеры.

Как информировал "Кавказский узел", 4 сентября министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур. Москва приостановила социальные выплаты Абхазии, поскольку власти республики не исполняют ранее достигнутых договоренностей, в том числе речь идет об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили сегодня депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа.

Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии был подписан 24 ноября 2014 года. Текст договора размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". В этом же разделе опубликованы первоначальные варианты российского и абхазского проектов договора о союзничестве, а также рекомендованный к подписанию окончательный вариант документа. Доступен также подробный сравнительный анализ первых двух вариантов проекта договора с выделенными отличиями между ними, а также анализ всех трех версий документа.

Абхазская оппозиция не действует в ущерб абхазо-российским отношениям

Депутаты парламента Абхазии и лидеры оппозиции и не действуют в ущерб абхазо-российским отношениям, заявил депутат парламента республики, оппозиционер Эрик Рштуни, слова которого сегодня привел телеграм-канал "Республика".

Тезис властей Абхазии о том, что будто бы оппозиция и активисты блокируют инициативы президента республики, не соответствуют действительности, подчеркнул лидер Абхазского народного движения, оппозиционер Адгур Ардзинба. "Где мы им помешали? Это как раз линия поведения Аслана Бжания, где он всегда обманывает, дает какие-то обещания и их не выполняет", – процитировал телеграм-канал оппозиционера.

Она отметил, что считает, что абхазо-российские отношения носят стратегический характер.

Вину на действующие власти республики за приостановление Москвой социальных выплат также возложил лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. "Безобразное ведение политики действующей власти за прошедшие 4,5 года в отношении главного союзника и стратегического партнера привели к тому, что власти Абхазии оказались в "невесомости", – приведены слова Гулия в группа "Абхазский политический форум" в соцсети Facebook*.

Сухум соблюдает заключенные с Москвой соглашения

Абхазия не нарушала заключенных с Россией соглашений, заявил он. "Какое соглашение абхазская сторона не выполняет? Какой договор нарушила наша страна? Где эти документы?" – задался вопросами Гулия.

У жителей Абхазии есть вопрос к президенту республики о том, какие обязательства перед Россией он на себя взял, подчеркнул депутат парламента Абхазии, лидер общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия, слова которого 4 сентября привела в своем телегерам-канале "Нужная газета".

Он предложил властям Абхазии решить проблему с казнокрадством. "Это бесконечно не может продолжаться... <…>? И [Бжания] ещё собирается баллотироваться – Абхазия это не выдержит. Бжания – это беда Абхазии", – считает депутат.

Оппозиция заявила о подготовке встреч с жителями Абхазии

4 сентября в Сухуме прошла встреча местных жителей и оппозиции. Ее организаторы заявили, что созданный оппозицией и представителями общественности штаб начал проведение встреч в районах, отметила газета.

Ранее в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. 25 июля стало известно, что законопроект об апартаментах отозван из парламента.

Жители Абхазии обоснованно выступают против принятия законопроекта об апартаментах, поскольку в республике проживает чуть больше 200 тысяч человек, в России – более 140 миллионов, отметил 4 сентября автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле".

"Если даже 30-40 тысяч россиян приобретут недвижимость в Абхазии, с населением чуть больше 200 тысяч человек, учитывая, какая мощнейшая и гигантская империя за ними и какой разрыв в деньгах, то разве сложно понять абхазов, которые опасаются?" – задался он вопросом.

Напомним, 26 августа в абхазских телеграм-каналах распространилась фотография будто бы протокола заседания президента Абхазии в администрации президента России. Согласно копии, один из пунктов протокола будто бы предусматривает составление списков для последующего лишения российского гражданства абхазских депутатов, чьи мнения идут вразрез с политикой партии и правительства.

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