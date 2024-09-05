Депутаты Госдумы объяснили решение Москвы приостановить социальные выплаты в Абхазии

05 сентября 2024, 10:49

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Россия приостановила социальные выплаты Абхазии, поскольку власти республики не исполняют ранее достигнутых договоренностей, в том числе речь идет об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах. Также часть жителей Абхазии транслирует антироссийкую повестку, и среди них есть политики, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа.

Как информировал "Кавказский узел", 4 сентября министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур.

26 августа в абхазских телеграм-каналах распространилась фотография будто бы протокола заседания президента Абхазии в администрации президента России. Согласно копии, один из пунктов протокола будто бы предусматривает составление списков для последующего лишения российского гражданства абхазских депутатов, чьи мнения идут вразрез с политикой партии и правительства, сообщил телеграм-канал "Абхазия Центр".

Россия прекратила соцвыплаты учителям, врачам и сотрудникам силовых структур Абхазии, поскольку власти республики не выполняют взятых на себя обязательств, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"В течение достаточно долгого времени парламент Абхазии уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства. Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов", – привела сегодня "Газета.ру" слова Затулина.

Документ, о котором идет речь, находится в парламенте Абхазии, но депутаты не принимают по нему решения под влиянием популистских настроений и кампании против России, которую ведут некоторые лица, в том числе из числа депутатов. Эти люди ведут кампанию против соглашений с Россией, так как видят в них ущемление суверенитета республики, отметил он.

"Если люди в Абхазии не различают цвета и не различают, кто прав, кто виноват, то, конечно, могут быть разные точки зрения. Я очень надеюсь на то, что люди поймут, кто в этом виноват. Мы уже пережили в течение нескольких лет совершенно бессовестную кампанию, связанную с государственной дачей в Пицунде. На этой кампании целый ряд политиков подогревал свой рейтинг", – заявил Затулин.

В Абхазии есть активная группа-меньшинство, которая выступает против любых соглашений с Россией, видя в этих соглашениях умаление суверенитета Абхазии, продолжил Затулин. По его мнению, эта кампания ведется из-за рубежа на зарубежные гранты. "В блогосфере Абхазии под влиянием, в том числе и зарубежных грантов, всякого рода организаций третьего сектора, ведется кампания, которая призвана создать трещину в отношениях между Россией и Абхазией. Эти персонажи известны", – отметил Константин Затулин.

Приостановка финансирования соцпомощи Абхазии связана с тем, что ее власти проводят политику, которая ухудшает инвестиционный климат в республике, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, происходящее подтолкнет власти Абхазии принять законы для улучшения инвестклимата. "Есть понимание, что делать и как исправлять ситуацию. Надо делать. При этом отношения остаются крепкими. Мы понимаем, что надо двигаться, смотреть в обе стороны", – привел сегодня слова Чепы News.ru.

Напомним, ранее в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. 25 июля стало известно, что законопроект об апартаментах отозван из парламента.

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