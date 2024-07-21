Пользователи сети поддержали протесты жителей Абхазии против законопроекта об апартаментах

21 июля 2024, 12:00

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В Абхазии существенная проблема с работой и оттоком населения в другие страны. Власти не стремятся развивать республику и вместо того, чтобы разрешать продажу недвижимости иностранцам им следовало бы строить заводы и фабрики, заявили пользователи соцсетей, комментируя митинги жителей Абхазии против законопроекта об апартаментах.

Как информировал "Кавказский узел", 17 июля депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам рекомендовали парламенту Абхазии рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии (Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов), являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. Если этот проект закона будет принят, то будет построено около 30 тысяч апартаментов и Абхазия будет заселена примерно 60 тысячами неабхазского населения, отметили 20 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

20 июля в ряде населенных пунктов Абхазии прошли митинги против принятия законопроекта об иноагентах, в Сухуме к парламенту были стянуты значительные силы полиции. В митингах приняли участие представители оппозиции, передал телеграм-канал "Абхазия Центр".

Митинги начались после того, как власти инициировали обсуждение законопроекта об иноагентах. Акции протеста в Сухуме начались 19 июля, протестующие провели ночь на 20 июля у парламента. Лидеры абхазский оппозиции 20 июля провели пресс-конференцию, посвящённую акциям протеста против принятия закона об апартаментах, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная Газета".

Видео с пресс-конференции оппозиции на своем YouTube-канале опубликовало "Абаза ТВ". В ней приняли участие лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, депутат парламента Абхазии Кан Кварчия, депутат парламента Леонид Чамагуа и политический деятель Леван Микаа. Участники пресс-конференции выступили против законопроекта об апартаментах.

Это видео на YouTube-канале "Абаза ТВ", на который подписаны около 42,8 тысячи пользователей, на 12.00 мск набрало 3789 просмотров и 48 комментариев.

"Каким образом поднимется экономика от строительства и продажи этих апартаментов? Если хотят поднять экономику, пусть строят фабрики, развивают сельское хозяйство и так далее. А если нет денег, то тогда пусть оставят в покое наши земли", – написал пользователь El.neto9900.

"Зачем нужны им эти апартаменты? Пусть строят заводы, промышленность развивают. Вот так развиваться будет страна. А так этими своими апартаментами, гостиничными комплексами [эффекта не добьетесь]", – считает пользователь х1аща.

"Уже сколько времени этот вопрос на повестке про апартаменты. Если хотите жить хорошо и чтобы люди имели работу и зарплаты достойные, то стройте заводы. Почему вы хотите продать все? Мы хотим жить в нашем городе свободно и быть в своем дворе хозяином", – отметил Armen-Erik.

"Ничего народ не добьется. Все уже решено", – написал user-fd6xd7lr2n.

"Хотелось бы увидеть в эфире пресс-конференцию с участием глав и представителей национальных общин Абхазии. Вопрос острый, на кону суверенитет страны, пусть озвучат и свою позицию во всеуслышание. Что судьба Абхазии волнует только абхазов, проживающих на своей исторической родине? Где голоса наших соотечественников с Ближнего востока и из Европы? Что думает диаспора в России, их мнение можно услышать?" – задался вопросами user-mo1js8hn1p.

Пост о митингах в Абхазии против законопроекта об апартаментах также был опубликован 20 июля в Instagram*-паблике chp_abkhazia_official.

"В Галском районе столько богом забытых домов, молодежь уезжает – с каждым годом все меньше и меньше. Работы нет. Вы что думаете, что побегут там дома скупать? Там кроме природы нет ничего от слова совсем. Есть вещи гораздо глобальнее, чем закон об апартаментах. Это демография. Примите меры, чтобы население не разъезжалось. Вот главная проблема", – написал пользователь kikokoks.

"Довели народ, что они там ещё собираются продавать?" – возмутился пользователь 0a66s807.

"Пишут тут про какие-то законы. Они в Абхазии когда существовали или работали? Не смешите меня. Коррупция, кумовство, все по-братски. Пишут, что-то продали, а что вас спрашивать будут?" – написал пользователь ikkertdenis.

"Почему ни один человек нормальный не может прийти к власти? Который просто будет хоть немного любить свою родину и свой народ?" – задалась вопросом marta_gvazava.

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