Аналитики назвали угрозой будущему Абхазии законопроект об апартаментах

20 июля 2024, 23:42

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Принятие законопроекта о развитии восточной части Абхазии приведет к строительству около 30 тысяч апартаментов и заселению в республику примерно 60 тысяч неабхазского населения, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Власти хотят получить сиюминутную экономическую выгоду, не развивая экономику, а растранжиривая ресурсы, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам рекомендовали парламенту Абхазии рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии (Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов), являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. На заседание не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками.

Заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Абхазии Шатипа Хатуна объяснила, из-за чего в Абхазии возникли протесты на фоне возможного принятия закона об апартаментах.

"Еще в октябре 2020 года глава комиссии по конституционной реформе при президенте Абхазии Нателла Акаба заявила, что создание территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике, особенно в депрессивных районах. Прошло два года и с конца 2022 года начинается активное обсуждение властью проекта закона об апартаментах. Была дискуссия, и проект завис в коридорах власти. Потому что подача проекта, как абсолютно не имеющего отношения к демографии, оказалась, мягко говоря, провальной. Сейчас обострение связано с возобновлением проекта под другим названием и внесением его в парламент", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По действующему законодательству жилье могут приобретать только граждане республики

По ее словам, могут быть самые неблагоприятные последствия, если власти разрешат продавать недвижимость иностранцам. "Моя позиция как ученого, занимающегося исследованием социально-экономических процессов современной Абхазии, была озвучена публично в марте 2023 года и сейчас она не изменилась. Данный проект, в первую очередь, надо рассматривать в контексте демографической безопасности и чрезвычайно важно сейчас не ошибиться, потому что демографические проблемы носят экзистенциональный характер для нашего этноса. Статья Гогебашвили 1877 года «Кем заселить Абхазию?» в памяти абхазского народа остается уже на уровне генетики, и потому тема продажи жилья иностранцам вообще не рассматривается. По действующему законодательству жилье могут приобретать только граждане республики", - отметила она.

Статья Якоба Гогебашвили была написана, когда Абхазия почти полностью опустела в 1877-1878 годах, отметил ранее комментатор "Кавказского узла". "Пустынные места абхазов раздавали всем желающим", - написал он. Гогебашвили в своей статье отметил, что "мингрельцы (мегрелы - прим. "Кавказского узла") должны явиться первыми заместителями выселившихся абхазцев", следует из текста статьи, размещенной на ресурсе "Апснытека".

По ее мнению, необходимость принятия закона об апартаментах власти объясняют экономическими выгодами. "Власть рассматривает апартаменты как фактор экономического развития в данном случае восточных районов, роста доходов бюджета и занятости населения страны. Слабая сторона и власти, и оппозиции, на мой взгляд, заключается в отсутствии альтернативных предложений и программы развития экономики Абхазии. Политическая элита, игнорируя программно-целевой метод управления экономикой и системные реформы, не может добиться консенсуса в обществе. Поэтому очередной проект становится сложным испытанием для нашего молодого государства. Уверена, будут найдены безопасные механизмы ее преодоления", - указала она.

Уроженец Абхазии Антон Кривенюк, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, объясняет проблему с апартаментами желанием властей получить финансовые рычаги.

"Вопрос об апартаментах надо рассматривать во внутриабхазской политической повестке. Что такое апартаменты для той группы элиты, которая у власти? Это возможность получить существенный кэш, им нужен строительный бум, чтобы получить его за счет стройки. Дело в том, что предыдущих их проектах, в частности, в проекте аэропорта, средства шли внутри корпорации и не было "брызг". Им нужен свободный проект под их контролем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фактически одна группа пытается изменить ход абхазской истории. Для этого нужны большие деньги. Поэтому оппозиция хочет сломать эти планы властей

По его словам, оппозиция делает все, чтобы не дать властям укрепиться в политическом поле. "Они хорошо понимают, что <может возникнуть> нетипичная для Абхазии ситуация, когда одна группа может надолго остаться у власти, выкинув за борт вторую группу. Фактически одна группа пытается изменить ход абхазской истории. Для этого нужны большие деньги. Поэтому оппозиция хочет сломать эти планы властей", - отметил он.

По его мнению, мало кто задумывается над стратегически важными проектами, которые бы могли усилить экономику Абхазии. "Власти Абхазии в сущности занимаются тем, чем занимается каждый второй в Абхазии - продают землю россиянам. Разница только в статусе и мощи. Кто-то продает маленькие участки, а кто-то гектары земли. Власти объясняют продажу необходимостью открыть рабочие места, развивать экономику, но на самом деле их это не интересует. Надо просто представлять, что из себя представляет восточная Абхазия. Там нет ни дорог, ни света, ни газа, ни канализации. То есть власти хотят воткнуть апартаменты в полностью отсутствующую инфраструктурную базу. Главное для власти - продать. Еще следует сказать, что в Абхазии есть большая группа людей, которая всегда выступает против новых инициатив. То есть она будет против любого проекта развития - строительство дороги на Северный Кавказ, открытие границы с Грузией, проведение газа и так далее", - подчеркнул Кривенюк.

Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" считает законопроект об апартаментах угрозой национальной безопасности Абхазии. "Внедрение системы апартаментов в Абхазии – это вопрос, напрямую связанный с национальной безопасностью Республики Абхазия. Он может резко ухудшить и без того сложную демографическую ситуацию, негативно отразиться на экологической обстановке, создать опасную конкуренцию для абхазских бизнесменов, работников туристической отрасли. И об этом неоднократно говорилось в выступлениях лидеров партий и общественных организаций", - сказали в пресс-службе партии корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновниками официально озвучивалась цифра 30 тысяч апартаментов, предполагающих фактическое переселение в Абхазию 60 тысяч иностранцев

Оппозиция уверена, что массовое строительство апартаментов в Абхазии может привести к непредсказуемым для нее последствиям. "Чиновниками официально озвучивалась цифра 30 тысяч апартаментов, предполагающих фактическое переселение в Абхазию 60 тысяч иностранцев. Для небольших масштабов нашей страны такие глобальные планы могут стать для нее пагубными. Можно представить себе какую угрозу могут представлять собой миграционные процессы. Кто может гарантировать, что в числе владельцев апартаментов не будет наших недругов, прикрывающихся российскими паспортами? Руководство страны ничего не сделало по усилению репатриации наших зарубежных соотечественников, и вместо решения этой судьбоносной задачи, навязывает нашему народу проекты, могущие перечеркнуть нашу независимость и суверенитет», - отметили в партии.

Законопроект об апартаментах касается будущего Абхазии, уверен руководитель общественной организации «Сильная духом Абхазия» Баграт Хутаба. "Этот закон антинародный и антинациональный. Этот закон не принесет никакого блага для нашего народа. Нельзя допускать принятия этого закона. Необходимо сохранить наш этнос и наши ценности. Все недра, все земли, все, что есть на территории нашей страны, это принадлежит нашим гражданам. Этот вопрос касается наших детей и внуков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазский политолог Давид Дасания считает, что надо переселять в Абхазию этнических абхазов, а не продавать апартаменты, что приведет к переселению более 60 тысяч россиян.

"Абхазия является родиной абхазов, которые являются единственным коренным народом этого государства. По вине советских властей численность абхазов резко сократилось. После грузинизации Абхазии абхазов стало 17-18% населения. А после войны 1992-1993 годов численность абхазов резко возросла до более 50%. Абхазия не выдержит резкого увеличения количества не абхазского населения в результате принятия закона об апартаментах. Зачем нам население примерно 60 тысяч человек, которое не желает говорить на абхазском, изучать историю, культуру. Нам надо вернуть в Абхазию наших соотечественников, которые живут в других странах. Все за их возвращение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, власти Абхазии хотят увеличить свои благосостояние путем продажи апартаментов. "Вся проблема Абхазии – это местный истеблишмент. Наши политики спят и видят себя в журнале "Форбс". Они хотят распродать все ресурсы страны – золото, уголь, масса других металлов, древесина. Сам туризм может давать большой доход и без продажи апартаментов. Просто надо профессионально заниматься этими вопросами. Но легче просто распродать, а не работать с утра до ночи", - объяснил он.

Напомним также, что 27 декабря 2023 года депутаты парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

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