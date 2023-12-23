#ҲАРАҲПИЦУНДА Фото на канале движения в Тelegram https://web.telegram.org/k/#-1688535035

23 декабря 2023, 12:15

«Ҳара ҲПицунда»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вовлекли широкий круг лиц в обсуждение общественной проблемы – призывали соотечественников не допустить передачу в собственность РФ части территории Пицунды

Деятельность в 2022 году

4 сентября в новом Telegram-канале «Ҳара ҲПицунда» было опубликовано воззвание от «поколения, которое выросло в суверенной и независимой Абхазии», в котором сообщалось о необходимости отказаться от планируемой передачи Российской Федерации территории госдачи в Пицунде 1.

«Мы не преследуем ни чьи интересы, кроме общенациональных. Сегодня нас связывает одна проблема: отчуждение 186 гектаров заповедной земли в Пицунде. Вопрос с Пицундой долен решаться исходя из интересов населения Республики Абхазия, так как равнодушие к мнению народа повлечет за собой потерю свободы».

Ранее, в январе между правительствами Абхазии и РФ было подписано Соглашение о передачи в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия (госдача «Пицунда») 2. Кулуарный характер соглашения, отсутствие публичного обсуждения и правовые противоречия с действующих законодательством Абхазии – вызвали общественный резонанс.

1 сентября президент Абхазии публично выступил за ратификацию соглашения 3.

5 сентября 35 участников 4 инициативной группы «Ҳара ҲПицунда» провели в Сухуме акцию против ратификации соглашения 5. Участники подчеркивали мирный характер акции и свою независимость от политических интересов. На плакатах и футболках можно было увидеть надписи: «Я люблю Россию. Я против ратификации», «#Яневласть #Янеоппозиция», «Прислушайтесь к своему народу». В сети к кампании «Ҳара ҲПицунда» против ратификации соглашения присоединились абхазы из-за рубежа, из Турции, Франции, Нидерландов.

17 сентября в мирном шествии в Сухуме приняли участие около ста человек 6.

В октябре опубликовали серию материалов, разъясняющих необходимость отказа от ратификации Соглашения в текущем виде. В частности, из текста Соглашения не ясно в какой именно объект передается в собственность, а указанные географические координаты 7 говорят о том, что в собственность передается территория, значительно превышающая ту, которая РФ арендует с 1995 года, в т.ч. части морской акватории и заповедника. Указано и на риски полной утраты контроля над передаваемой территорией со стороны Абхазии 8.

22 ноября опубликовали манифест, в котором потребовали не допустить ратификации Соглашения, отозвать его, подготовить компетентную комиссию, которая разработает поправки и предложения с учетом национальных интересов Абхазии, открыто освещать каждый этап работы над новым соглашением. 

В марте 2023 года Генпрокуратура Абхазии по итогам процессуальной проверки Соглашения указало на несоответствие указанных в документах географических координатным точкам фактическому расположению объекта.  

На настоящий момент Соглашение о передаче объекта в Пицунде не ратифицировано парламентом Абхазии.  

Профессиональная и общественная деятельность

Инициативная группа со временем переросла в молодежное движение.

Помимо продолжения борьбы против передачи «госдачи Пицунда» в собственность РФ 9, выступают за прекращение незаконной застройки в Сухуме 10, проводят экологические акции 11.

Примечания

  1. Публикация - https://t.me/c/1688535035/7
  2. Текст соглашения - https://abkhazia.mid.ru/upload/iblock/4c0/bd6ga1ik9odvn28mfzv4mv2z1860cvxv.pdf
  3. Президент Абхазии выступил за передачу России госдачи "Пицунда" // РИА Новости, 1 сентября 2022 года
  4. Публикация - https://t.me/c/1688535035/1106
  5. Публикация - https://t.me/c/1688535035/761
  6. Публикация - https://t.me/c/1688535035/1691
  7. Публикация - https://t.me/c/1688535035/1868
  8. Публикация - https://t.me/c/1688535035/1928
  9. Поколение, застигшее врасплох // Нужная газета, 9 мая 2023 года
  10. Почему абхазские активисты борются со строительством в Сухуми // Netgazeti, 13 мая 2023 года
  11. 607 килограмм мусора собрали участники плоггинг-забега на побережье в районе Синоп // Абаза ТВ, 19 июня 2023 года

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 декабря 2023, 13:58

23 декабря 2023, 13:17

23 декабря 2023, 12:26

23 декабря 2023, 11:27

23 декабря 2023, 10:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи