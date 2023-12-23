23 декабря 2023, 12:15

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Вовлекли широкий круг лиц в обсуждение общественной проблемы – призывали соотечественников не допустить передачу в собственность РФ части территории Пицунды

Деятельность в 2022 году

4 сентября в новом Telegram-канале «Ҳара ҲПицунда» было опубликовано воззвание от «поколения, которое выросло в суверенной и независимой Абхазии», в котором сообщалось о необходимости отказаться от планируемой передачи Российской Федерации территории госдачи в Пицунде .

«Мы не преследуем ни чьи интересы, кроме общенациональных. Сегодня нас связывает одна проблема: отчуждение 186 гектаров заповедной земли в Пицунде. Вопрос с Пицундой долен решаться исходя из интересов населения Республики Абхазия, так как равнодушие к мнению народа повлечет за собой потерю свободы».

Ранее, в январе между правительствами Абхазии и РФ было подписано Соглашение о передачи в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия (госдача «Пицунда») . Кулуарный характер соглашения, отсутствие публичного обсуждения и правовые противоречия с действующих законодательством Абхазии – вызвали общественный резонанс.

1 сентября президент Абхазии публично выступил за ратификацию соглашения .

5 сентября 35 участников инициативной группы «Ҳара ҲПицунда» провели в Сухуме акцию против ратификации соглашения . Участники подчеркивали мирный характер акции и свою независимость от политических интересов. На плакатах и футболках можно было увидеть надписи: «Я люблю Россию. Я против ратификации», «#Яневласть #Янеоппозиция», «Прислушайтесь к своему народу». В сети к кампании «Ҳара ҲПицунда» против ратификации соглашения присоединились абхазы из-за рубежа, из Турции, Франции, Нидерландов.

17 сентября в мирном шествии в Сухуме приняли участие около ста человек .

В октябре опубликовали серию материалов, разъясняющих необходимость отказа от ратификации Соглашения в текущем виде. В частности, из текста Соглашения не ясно в какой именно объект передается в собственность, а указанные географические координаты говорят о том, что в собственность передается территория, значительно превышающая ту, которая РФ арендует с 1995 года, в т.ч. части морской акватории и заповедника. Указано и на риски полной утраты контроля над передаваемой территорией со стороны Абхазии .

22 ноября опубликовали манифест, в котором потребовали не допустить ратификации Соглашения, отозвать его, подготовить компетентную комиссию, которая разработает поправки и предложения с учетом национальных интересов Абхазии, открыто освещать каждый этап работы над новым соглашением.

В марте 2023 года Генпрокуратура Абхазии по итогам процессуальной проверки Соглашения указало на несоответствие указанных в документах географических координатным точкам фактическому расположению объекта.

На настоящий момент Соглашение о передаче объекта в Пицунде не ратифицировано парламентом Абхазии.

Профессиональная и общественная деятельность

Инициативная группа со временем переросла в молодежное движение.

Помимо продолжения борьбы против передачи «госдачи Пицунда» в собственность РФ , выступают за прекращение незаконной застройки в Сухуме , проводят экологические акции .

Примечания