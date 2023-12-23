23 декабря 2023, 12:15
«Ҳара ҲПицунда»
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Вовлекли широкий круг лиц в обсуждение общественной проблемы – призывали соотечественников не допустить передачу в собственность РФ части территории Пицунды
Деятельность в 2022 году
4 сентября в новом Telegram-канале «Ҳара ҲПицунда» было опубликовано воззвание от «поколения, которое выросло в суверенной и независимой Абхазии», в котором сообщалось о необходимости отказаться от планируемой передачи Российской Федерации территории госдачи в Пицунде 1.
«Мы не преследуем ни чьи интересы, кроме общенациональных. Сегодня нас связывает одна проблема: отчуждение 186 гектаров заповедной земли в Пицунде. Вопрос с Пицундой долен решаться исходя из интересов населения Республики Абхазия, так как равнодушие к мнению народа повлечет за собой потерю свободы».
Ранее, в январе между правительствами Абхазии и РФ было подписано Соглашение о передачи в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия (госдача «Пицунда») 2. Кулуарный характер соглашения, отсутствие публичного обсуждения и правовые противоречия с действующих законодательством Абхазии – вызвали общественный резонанс.
1 сентября президент Абхазии публично выступил за ратификацию соглашения 3.
5 сентября 35 участников 4 инициативной группы «Ҳара ҲПицунда» провели в Сухуме акцию против ратификации соглашения 5. Участники подчеркивали мирный характер акции и свою независимость от политических интересов. На плакатах и футболках можно было увидеть надписи: «Я люблю Россию. Я против ратификации», «#Яневласть #Янеоппозиция», «Прислушайтесь к своему народу». В сети к кампании «Ҳара ҲПицунда» против ратификации соглашения присоединились абхазы из-за рубежа, из Турции, Франции, Нидерландов.
17 сентября в мирном шествии в Сухуме приняли участие около ста человек 6.
В октябре опубликовали серию материалов, разъясняющих необходимость отказа от ратификации Соглашения в текущем виде. В частности, из текста Соглашения не ясно в какой именно объект передается в собственность, а указанные географические координаты 7 говорят о том, что в собственность передается территория, значительно превышающая ту, которая РФ арендует с 1995 года, в т.ч. части морской акватории и заповедника. Указано и на риски полной утраты контроля над передаваемой территорией со стороны Абхазии 8.
22 ноября опубликовали манифест, в котором потребовали не допустить ратификации Соглашения, отозвать его, подготовить компетентную комиссию, которая разработает поправки и предложения с учетом национальных интересов Абхазии, открыто освещать каждый этап работы над новым соглашением.
В марте 2023 года Генпрокуратура Абхазии по итогам процессуальной проверки Соглашения указало на несоответствие указанных в документах географических координатным точкам фактическому расположению объекта.
На настоящий момент Соглашение о передаче объекта в Пицунде не ратифицировано парламентом Абхазии.
Профессиональная и общественная деятельность
Инициативная группа со временем переросла в молодежное движение.
Помимо продолжения борьбы против передачи «госдачи Пицунда» в собственность РФ 9, выступают за прекращение незаконной застройки в Сухуме 10, проводят экологические акции 11.
Примечания
- Публикация - https://t.me/c/1688535035/7
- Текст соглашения - https://abkhazia.mid.ru/upload/iblock/4c0/bd6ga1ik9odvn28mfzv4mv2z1860cvxv.pdf
- Президент Абхазии выступил за передачу России госдачи "Пицунда" // РИА Новости, 1 сентября 2022 года
- Публикация - https://t.me/c/1688535035/1106
- Публикация - https://t.me/c/1688535035/761
- Публикация - https://t.me/c/1688535035/1691
- Публикация - https://t.me/c/1688535035/1868
- Публикация - https://t.me/c/1688535035/1928
- Поколение, застигшее врасплох // Нужная газета, 9 мая 2023 года
- Почему абхазские активисты борются со строительством в Сухуми // Netgazeti, 13 мая 2023 года
- 607 килограмм мусора собрали участники плоггинг-забега на побережье в районе Синоп // Абаза ТВ, 19 июня 2023 года