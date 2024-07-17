Комитет парламента Абхазии одобрил закон об апаратментах на фоне акции протеста

17 июля 2024, 20:40

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Депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам рекомендовали парламенту рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии, являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. На заседание не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками.

Как писал "Кавказский узел", представители абхазской оппозиции, ветеранских движений, не раз протестовали против законодательных инициатив властей Абхазии, в том числе против передачи российской стороне госдачи в Пицунде и принятия закона об апартаментах. 7 февраля внес в парламент республики законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Согласно ему, некоммерческие организации и физлица могут быть признаны иноагентами, если получают деньги или иное имущество от иностранных источников и принимают участие политической деятельности.Эта инициатива Бжании вызвала общественный резонанс. Активисты заявили, что власти продвигают законопроект об иноагентах, поскольку смогут его использовать в борьбе против оппозиции.

Парламентский комитет по экономической политике и реформам рекомендовал сегодня парламенту рассмотреть закон "О мерах по повышению социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия", - модифицированную версию законопроекта об апартаментах, сообщило в своем Telegram-канале агентство "DNews Абхазия".

Ряд активистов 16 июля направили обращение спикеру парламента с просьбой допустить их на заседание комитета, однако сегодня, перед заседание въезд в парламент оказался перекрыт сотрудниками милиции, а представителям ветеранских организаций силовики не позволили зайти за забор парламента, указано в сообщении.

Заседание прошло в отсутствие прессы. "Депутаты парламента проголосовали против присутствия общественности и журналистов на заседании комитета. Более того на заседание не допущены депутаты пятого и шестого созыва парламента", - сообщила сегодня "Нужная газета".

На опубликованных в Telegram-канале издания видеозаписях силовики, стянутые к зданию, не позволяют собравшимся у парламента активистам, пройти в здание, возникали локальные столкновения.

Силовики не позволили попасть на заседание и действующему депутату парламента Кану Кварчия, сообщил сегодня Telegram-канал "Аиашара".

Активист Джансух Адлейба разыскивается за стрельбу в сторону силовиков, охраняющих парламент Абхазии, сообщило сегодня министерство внутренних дел.

Бывший депутат парламента Леонид Чамагуа возмутился "неуважением властей", которые не позволила активистам присутствовать на заседании, где принимаются законы , "направленные на разрушение абхазского государства". Он сообщил, что активисты намерены "проводить акции гражданского неповиновения", разрешенные Конституцией Абхазии, следует из интервью Telegram-каналу.

Законопроект предусматривает возведение апартаментов в восточной части Абхазии. Пилотный проект предполагает строительство 10 000 номеров на территории 150 гектаров. Апартаменты не предназначены для постоянного проживания, сообщило сегодня агентство "Спутник Абхазия".

"Если будет необходимо внести дополнения и ограничения, то документ у нас в руках. Нет ни одного закона в мире, который написан пожизненно, без изменений, всегда необходимо вносить поправки", — сказал агентству председатель комитетапо экономической политике и реформам Резо Зантария. Он выразил уверенность в том, что в случае принятия законопроект может привести к развитию экономики восточной Абхазии.

Активист Адгур Лагвилава пояснил, что в случае принятия закона существуют колоссальные демографические риски, если апартаменты будут заселены гражданами России. В пример он привел Латвию, где жили россияне в статусе "неграждан" и Россия на этом основании пыталась вмешиваться в политику государства, требуя принять их в гражданство. По его словам, власти Абхазии зависимы от России и не смогут противостоять давлению Москвы как Латвия.

Активисты заявили, чо намерены оставаться у здания парламента на ночь, так как есть возможность, что сегодня же состоится проведена сессия парламента, на которой закон будет принят, проинформировал Telegram-канал "Республика".

Спикер Парламента Лаша Ашуба вышел к собравшимся у здания парламента и сообщил, что в ближайшие дни сессию Народного Собрания ни ночную ни дневную проводить не собираются.

Лаша Ашуба заверил, что по данному законопроекту сессия будет назначена согласно регламенту и за 5 дней до неё будут оповещены все заинтересованные стороны, проинформировал сегодня Telegram-канал "Абхазский портал".

Напомним также, что 27 декабря 2023 года депутаты парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

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