Абхазский активист объявлен в розыск за стрельбу у парламента

17 июля 2024, 17:59

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Джансух Адлейба разыскивается за стрельбу в сторону силовиков, охраняющих парламент Абхазии, сообщило министерство внутренних дел.

Управление внутренних дел по Сухуму проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание жителя Сухумского района Джансуха Адлейбы, сообщило сегодня МВД Абхазии.

По данным ведомства, около 13.30, находясь на территории, прилегающей к зданию парламента Абхазии Адлейба, "имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в направлении сотрудников правоохранительных органов Республики Абхазия, которые несли службу на вышеуказанной территории", говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Нужная газета" опубликовала сегодня в своем Telegram-канале фото активиста с подписью "Объявленный в розыск".

Как писал "Кавказский узел", активист Джансух Адлейба летом 2022 года проводил в Сухуме голодовки с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К одной из его акций присоединились еще несколько активистов. Адлейба не раз требовал отставки "всего правительства, всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной".

Еще одну голодовку он проводил на площади в Сухуме, в марте 2024 года, требуя от президента Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку из-за невыполнения предвыборных обещаний.

Напомним, ранее Джансух Адлейба объявил о создании собственного народно-освободительного движения "Ахакуитра" (Свобода). Главной задачей движения Адлейба назвал отстранение Бжании от власти. Однако первые протестные акции движения оказались немногочисленными. У движения Адлейбы нет политического потенциала, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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