Абхазский активист Адлейба объявил голодовку с требованием отставки Бжании

29 марта 2024, 11:14

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Активист Джансух Адлейба начал голодовку на площади в Сухуме, требуя от президента Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку из-за невыполнения предвыборных обещаний.

Как писал "Кавказский узел", активист Джансух Адлейба летом 2022 года проводил в Сухуме голодовки с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К одной из его акций присоединились еще несколько активистов. Адлейба не раз требовал отставки "всего правительства, всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной".

В 2022 году широкий резонанс в Абхазии получила информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. 27 декабря 2023 года парламент Абхазии на закрытом заседании ратифицировал соответствующее соглашение на фоне акции протеста. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики заявили, что власти Абхазии полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться.

Активист Джансух Адлейба 28 марта объявил голодовку на площади Свободы в Сухуме с требованием отставки президента Аслана Бжании, сообщает "Абхазский Портал".

Видео с места голодовки опубликовало сегодня информагентство "Аиашара". На кадрах ролика, снятого в темное время суток, Адлейба стоит на пустынной площади и отвечает на вопросы женщины за кадром. Сначала они говорят на абхазском языке, а затем на русском.

Отвечая на вопрос о цели и задачах голодовки, Адлейба сказал: "Объявил голодовку в связи с тем, чтобы глава государства Аслан Георгиевич Бжания оставил свою должность". По мнению активиста, за четыре года Бжания не выполнил ни одного пункта своей предвыборной программы.

Перед выборами в 2020 году Бжания заявил, что намерен провести реформу министерств, чтобы они не дублировали функции друг друга, и отметил, что в случае его победы в Абхазии возможны конституционные изменения в части компетенции президента и перераспределения властных полномочий между исполнительной и законодательной ветвями, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Аслане Бжании.

"Он не выполнил ни одного пункта из того, что он наобещал. То, чем он занимается, губительно для нашей страны. Это противоречит нашим национальным интересам. […] Я буду голодать, буду употреблять только воду, и до потери сознания буду здесь находиться", - сказал Адлейба, призвав желающих присоединиться к его акции протеста.

Напомним, ранее Джансух Адлейба объявил о создании собственного народно-освободительного движения "Ахакуитра" ("Свобода"). Главной задачей движения Адлейба назвал отстранение Бжании от власти. Однако первые протестные акции движения оказались немногочисленными. У движения Адлейбы нет политического потенциала, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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