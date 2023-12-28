Аналитики поспорили о последствиях передачи "Пицунды" для абхазских властей

28 декабря 2023, 05:47

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Власти Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи "Пицунда" таким образом, что полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться, полагает журналист Роин Агрба. Исправленная версия документа устроила значительную часть оппозиционных сил, возразили активист Тимур Гулия и политолог Нателла Акаба.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 27 декабря депутаты парламента Абхазии на закрытом внеочередном заседании ратификацировали большинством голосов соглашение с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда". Под стенами парламента в это время проходила акция протеста. Позже в тот же день президент Абхазии Аслан Бжания подписал, вопреки протестам, закон о ратификации этого соглашения. Министерство иностранных дел Грузии назвало эту процедуру незаконной и юридически ничтожной, а президент Саломе Зурабишвили потребовала жесткой реакции международных структур.

Вечером 26 декабря активисты начали бессрочную акцию перед зданием парламента Абхазии, где на сегодня было намечено обсуждение соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Активисты провели ночь у здания парламента, депутаты также не покидали здание.

Глава оппозиционного движения «Аруаа» Тимур Гулия считает, что первоначальное соглашение не соответствовало интересам Абхазии, однако его движению удалось добиться принципиально важных поправок о запрете на передачу госдачи третьей стороне. «Я и мои соратники считаем это победой оппозиции – хоть локальной, но победой. Мы добились всего, что мы требовали» - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Гулия подчеркнул, что по этой причине движение «Аруаа» больше не планирует участвовать в протестах. Он также не считает, что другие оппозиционные силы в Абхазии организуют более или менее серьезные протесты по этому поводу.

Политолог Нателла Акаба также считает, что парламент внес в документ необходимые для сохранения суверенитета Абхазии поправки, поэтому в конечном итоге соглашение устроило всех. «Говорят, что оппозиция пытается с помощью этой истории свалить власть. Надеюсь, что у них это не получится», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Руководство Абхазии “морально полностью дискредитировало себя” реакцией на протесты против передачи России госдачи в Пицунде, считает журналист Роин Агрба.

По его словам, власти продемонстрировали, что “неспособны принимать решения без решеток и дубинок” и теперь остались без общественной поддержки. За последние 30 лет жители Абхазии привыкли к “достаточной прозрачности” в принятии таких важных решений, а ратификация соглашения о пицундской госдаче была проведена с многочисленными нарушениями, заявил он корреспондентом “Кавказского узла”.

Главным нарушением Агрба считает тот факт, что территория дачи - 383 гектара - выходит из-под юрисдикции Абхазии. Кроме того, в законе четко не прописана гарантия запрета на передачу дачи третьей стороне. Еще один момент, возмутивший жителей Абхазии, заключается в том, что на территории, переходящей под российскую юрисдикцию, находится одно из святилищ абхазской традиционной религии, и доступ к нему будет затруднен или невозможен.

Власти понимали, что принятие закона в подобном виде вызовет возмущение, поэтому специально экстренно перенесли сессию парламента на день раньше – с 28 декабря на 27, чтобы оппозиция не могла подготовиться к акции протеста. В результате протесты у здания парламента были стихийными и неорганизованными.

«Это все решили провести накануне Нового года с расчетом, что за две недели все успокоится. Но я не уверен, что протесты затихнут», - подытожил Роин Агрба.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны РФ. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче России госдачи "Пицунда", подписанного за девять месяцев до этого.

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