Грузия назвала незаконным соглашение о госдаче в Пицунде

27 декабря 2023, 16:12

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Ратификация соглашения о передаче России в собственность госдачи "Пицунда" незаконна и не имеет юридической силы, заявило министерство иностранных дел Грузии. Президент страны потребовала жесткой реакции международных структур.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром 25 из 28 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда", объявил спикер парламента Абхазии участникам акции протеста против соглашения. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда".

Вечером 26 декабря активисты начали бессрочную акцию перед зданием парламента Абхазии, где на сегодня было намечено обсуждение соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Активисты провели ночь у здания парламента, депутаты также не покидали здание. Около 05.00 мск депутаты собрались на внеочередное заседание, закрытое для прессы. Днем ранее российский посол пояснил, что в собственность России передается лишь здание госдачи, а земельный участок лишь сдан в аренду.

По мнению МИД Грузии, ратификация соглашения о передаче госдачи в Пицунде представляет собой очередную незаконную акцию и продолжение политики России по оккупации неотделимых районов Грузии. "С международно-правовой точки зрения любые подобные так называемые соглашения не имеют юридической силы и ничтожны. Соответственно, в условиях оккупации Абхазского региона так называемое соглашение не может иметь никакой юридической силы", - отметило ведомство в своем заявлении.

Министерство иностранных дел Грузии обратилось к международному сообществу с призывом "должным образом оценить очередной незаконный шаг, предпринятый Российской Федерацией в направлении посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии" и призвало Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года".

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

"Грузинская мечта" всегда будет непримиримой и осудит любые действия, несовместимые с территориальной целостностью Грузии, заявил депутат от партии Михаил Сарджвеладзе. "Любое решение, принятое Россией в отношении территории Абхазии, является, конечно, де-юре и де-факто незаконным актом", — заявил Сарджвеладзе в эфире телекомпании "Формула".

По его словам, "категорически неприемлемо", что "Грузинская мечта" всегда молчит по этим вопросам. "Это [отношение] было у власти с самого первого дня "Грузинской мечты"", - добавил он.

"То, что мы видим в Бичвинте (Пицунда), - это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим сильную реакцию на эти события со стороны народа. Это результат непрерывной оккупации. Категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткой реакции", — написала сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили в микроблоге X.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назвал соглашение очередной тревожной попыткой захватить государственную собственность Грузии со стороны России. "Данное решение является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности государства Грузия и противоречит Конституции Грузии. Юрисдикция Грузии распространяется на Абхазию как территорию Грузии. Соответственно, недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, в Автономной Республике Абхазия отчуждается только в порядке, установленном законодательством Грузии, как это определено в Законе Грузии «О государственном имуществе"", - отметил он.

Напомним, в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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