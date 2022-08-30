Активисты в Абхазии выступили против передачи России земель в Пицунде

30 августа 2022, 08:37

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Абхазские женщины-активистки, выступающие против передачи России госдачи в Пицунде, заявили на встрече с российском послом, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Затягивание ратификации соглашения по Пицунде негативно скажется на таких проектах, как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги в Абхазии, указал посол.

Как писал "Кавказский узел", российский посол в дипломатической переписке пригрозил президенту Абхазии "финансовыми мерами воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи "Пицунда", рассказал сам Аслан Бжания 17 августа. Пользователи соцсети назвали такую постановку вопроса неприемлемой.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил.





Большая часть абхазского народа выступает против отчуждения госдачи в Пицунде, поскольку этот шаг противоречит государственным интересам страны, Конституции и законам Абхазии, заявили женщины-активистки на встрече с послом России Михаилом Шургалиным 29 августа, их обращение опубликовано на странице в Facebook* одной из участниц встречи Наиры Амалыиа.

Соглашение, подписанное правительствами России и Абхазии, но не ратифицированное парламентом Абхазии, "уже сейчас вызывает напряженность в обществе", говорится в обращении к послу, под которым поставили подписи 60 активисток. "Мы, женщины, не хотим, чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы в нашей стране возникло силовое противостояние между обществом и властью, чтобы в нашем обществе появились антироссийские настроения", - заявили абхазские женщины.

Они призвали посла "использовать свои полномочия", чтобы отменить спорное соглашение "в самое ближайшее время".

Шургалин ответил участницам встречи, что Абхазию может покинуть российская военная база, "будут остановлены инвестпрограммы, связанные со строительством аэропорта, железной дороги", если госдача не будет передана России, сообщило издание "Нужная газета" 29 августа.

"Если парламент ратифицирует данное соглашение, то для нас это будет значить, что мы сможем решать вопросы, связанные с продажей недвижимости россиянам", - процитировало издание российского посла.

"Более 80% граждан" Абхазии являются противниками передачи России госдачи в Пицунде, заявили 27 августа представители общественного союза ветеранов и граждан Абхазии "Аиааира". Ратификация соглашения "рассматривается нами как очередная угроза национальной безопасности Республики Абхазия", указали ветераны в письме, которое опубликовала "Нужная газета".

Авторы обращения заявили, что будут обращаться к президенту России Владимиру Путину с просьбой "пересмотреть полномочия" посла Шургалина.

История с "Пицундой" "заметно вдохновила противников государственного суверенитета республики и укрепления российско-абхазских союзнических отношений", сказал 26 августа российский посол в интервью РИА "Новости". "Соглашения по "Пицунде" очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты на территории республики как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги", - отметил он.

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