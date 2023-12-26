Активисты начали бессрочную акцию против соглашения о госдаче в Пицунде

26 декабря 2023, 18:46

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Бессрочную акцию протеста объявили активисты у здания парламента Абхазии, где 27 декабря планируется обсуждать соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. К парламенту стянуты силовики, генпрокурор призвал граждан "воздержаться от участия в незаконном мероприятии".

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года в Абхазии также вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В Абхазии проходили акции протеста из-за подписанного в начале 2022 года соглашения о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме 17 сентября 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

Н заседании сессии парламента депутат Кан Кварчия предложил своим коллегам обратить внимание на мнение своих избирателей, которые не согласны с выведением части территории Абхазии из под юрисдикции страны. Он предложил услышать мнение людей и не выносить на заседание сессии 28 декабря вопрос о передаче в собственность России государственной дачи "Пицунда". "Я предлагаю в данном случае парламенту сделать обращение в администрацию президента Российской Федерации, в МИД России и ФСО о том, что парламент в целом не против принятия этого решения, но есть вещи, которые должны претерпеть изменения в самом договоре. Более того, чтобы мы, как народ Абхазии, в целом выразили свое отношение к этому вопросу, чтобы то или иное решение не отразилось на отношениях Российской Федерации и Абхазии", - сказал он. Депутаты приняли решение обсуждать вопрос в закрытом режиме и перенесли заседание сессии на день раньше, на 27 декабря, сообщила сегодня "Нужная газета".

Сегодня с 15.00 мск активисты стали стягиваться к зданию парламента Абхазии. Как следует из видео, опубликованного в telegram-канале "Апсны хабар" у здания собрались несколько сотен человек. "Мы никуда не уйдем, пока вопрос не будет решен в пользу народа"- приводит Telegram-канала слова ветерана войны 1992-1993 годов Левана Микаа.

Силовики охраняют вход в здание парламента, также на площади у здания собираются силовики, следует из видео опубликованного в Telegram-канале DNews Абхазия.

Активисты начали бессрочную акцию протеста, заявил в своем telegram-канале Алхас Джинджал. "Мы, собравшиеся у стен парламента Абхазии,представители гражданского общества и интеллигенции,политических и общественных организаций начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче, в президентском варианте, который противоречит Конституции Абхазии. Призываем небезразличных граждан, в независимости от их политических взглядов, поддержать мирную акцию проходящую на площади у Народного Собрания", - написал он сегодня.

Генпрокурор Абхазии призвал граждан "воздержаться от участия в указанном незаконном мероприятии". Он сообщил, что "вокруг комплекса правительственных зданий", "установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись". "В день проведения митинга, на месте будет нести круглосуточное дежурство межведомственная оперативно-следственная группа, которая в силу возложенных на нее обязанностей, будет вести наблюдение за происходящими процессами и фиксировать любые возможные противоправные действия. В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки, правоохранительные органы в соответствии с наделенными полномочиями обязаны применить весь комплекс мер, направленный на предотвращение такого рода ущерба, вплоть до привлечения организаторов и участников массовых беспорядков к предусмотренной действующим законодательством ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном агентством "Апсадгьыл-инфо".

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября активисты в Новом Афоне провели акцию протеста около государственной дачи "Новый Афон", потребовав не допустить ее аренды или продажи частному инвестору. Протестующие оцепили дачу, снесли стену и потребовали разъяснений от властей. Во время переговоров с ними начальник управления госдачами заверил, что продажа либо передача в аренду дачи не планируется. Милиция начала расследование уголовного дела об умышленном повреждении государственного имущества после того, как активисты провели акцию протеста против приватизации дачи "Новый Афон". Ущерб от разрушения забора вокруг госдачи оценен в 700 тысяч рублей.

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