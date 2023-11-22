Жители Нового Афона выступили против приватизации госдачи

22 ноября 2023, 09:00

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Активисты в Новом Афоне провели акцию протеста около государственной дачи, потребовав не допустить ее аренды или продажи частному инвестору.

Военнослужащие спецподразделений взяли под усиленную охрану государственную дачу в курортном городе Новый Афон после того, как 21 ноября группа горожан "из числа сторонников оппозиции" ворвалась на территорию госдачи и окружила здание, сообщило управление госдачами президента Абхазии.

Протестующие заявили, что намерены помешать продаже госдачи "Новый Афон" частному инвестору. Во время переговоров с ними начальник управления госдачами Беслан Квициния заверил, что продажа либо передача в аренду дачи в Новом Афоне не планируется.

"Государственная дача "Новый Афон" находится в ведении управления государственными дачами администрации президента Абхазии. Никакой продажи либо передачи государственной дачи "Новый Афон" руководством Абхазии не планировалось и не планируется. Информация, побудившая граждан совершить эту акцию, является ложной, не соответствующей действительности", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Поводом для стихийной акции протеста стала информация о продаже государственной дачи некоему "российскому олигарху", сообщил в ночь на 22 ноября со ссылкой на своего корреспондента телеграм-канал Respublica. "Жители города оцепили объект, снесли стену госдачи и потребовали от руководства страны дать им разъяснения", - говорится в публикации.

Руководитель экспертного фонда "Аамта", жительница Нового Афона Натали Смыр сочла успешными переговоры с чиновниками по вопросу госдачи, сообщает сегодня "Аиашара". "Актив города заручился гарантиями того, что данный объект не будет отчужден, передан в аренду или продан. И приняли решение о том, что завтра (22 ноября) создастся комиссия и будет написано обращение в парламент и президенту", - сказала Натали Смыр в опубликованном видео.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя.

В Абхазии проходили акции протеста из-за подписанного в начале 2022 года соглашения о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме 17 сентября 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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