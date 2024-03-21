Инициатива оппозиционера Адлейбы вызвала скептицизм в Абхазии

21 марта 2024, 03:11

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Как писал "Кавказский узел", активист Джансух Адлейба летом 2022 года проводил в Сухуме голодовки с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К одной из его акций присоединились еще несколько активистов. Адлейба не раз требовал отставки "всего правительства, всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной".

В 2022 году широкий резонанс в Абхазии информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. 27 декабря 2023 года парламент республики на закрытом заседании ратифицировал соответствующее соглашение на фоне акции протеста. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики заявили, что власти Абхазии полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться.

Создание народно-освободительного движения «Ахакуитра» ("Свобода") Джансух Адлейба анонсировал в феврале, призвав представителей трех ветвей власти отстранить главу республики Аслана Бжания от должности «законным, мирным, цивилизованным путем».

Как рассказал Джансух Адлейба «Кавказскому узлу», первые акции движения собрали по 50-60 человек. «Мы хотим сказать, что нас не устраивает политика сотрудничества с Западом со стороны и власти и оппозиции. Закон об иноагентах нужен, но проталкивая его, власти вышли на самих себя», - заметил он.

Главной задачей он считает отстранение Бжании от власти, обвиняя главу республики в предательстве ее интересов. «Президент заключил соглашение о сотрудничестве с грузинской стороной, о предоставлении автомобилей и спецтехники для сельского хозяйства. Под этим предлогом враждебной стране открыли ворота. Какие могут быть торговые отношения со страной, которая нас не признает? Он не имеет морального права управлять страной. Мы хотим освободить его от занимаемой должности», - заявил Адлейба.

Видеообращение Адлейбы, записанное в компании семерых единомышленников, опубликовало информагентство "Аиашара" на своем YouTube-канале 15 февраля. "Касаемо государственной дачи "Пицунда": это соглашение не имеет юридической силы, в нем нарушены все конституционные нормы республики Абхазия", - заявил, в частности, активист.

Эксперты, опрошенные «Кавказским узлом», усомнились, что созданное Адлейбой движение сможет играть значительную роль в Абхазии. По словам аналитика, много лет изучавшего Абхазию, к инициативе оппозиционера в обществе отнеслись без особого энтузиазма.

«Оппозиционных движений было создано достаточно много и они, по большей части, никого особо не представляют. Тут любой может учреждать все, что угодно, но заметного эффекта это не дает. В Абхазии любят делать громкие политически заявления, особенно в социальных сетях, но за ними часто ничего не стоит. Социологических опросов нет, и количество сторонников той или иной организации определить невозможно», - заявил эксперт, пожелавший остаться неназванным, корреспонденту «Кавказского узлу».

Председатель экспертного фонда «Амтаа» Наталия Смыр заявила «Кавказскому узлу», что в Абхазии действует много общественных движений с нулевым политическим влиянием. «Это никак не влияет на политику. Лучше бы движений было меньше, но мы были бы объединены. Я очень уважаю Джансуха Адлейбу, но это как раз тот случай, когда новое общественное объединение не сможет принести пользу. Оппозиции нужно объединятся в единое целое, это будет эффективнее, чем создание нового движения», - сказала она.

Абхазский аналитик, пожелавший сохранить анонимность, согласен с мнением, что у движения Алейбы нет политического потенциала.

«В Абхазии полагают, что необходимо не вступать в болеем крупные движения, а создавать свое. Такие организации периодически создаются и тут же отмирают. С этим движением мы видим, что собираются по 20-30 человек, это точно не сила. Кроме того, Джансух Адлейба - несистемный человек, который не может добиться союза с другими политическими силами», - подчеркнул он.

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