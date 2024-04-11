Оппозиция потребовала от властей Абхазии отозвать законопроект об иноагентах

11 апреля 2024, 12:52

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Абхазская оппозиция обратилась к властям республики с коллективным обращением, в котором потребовала отозвать из парламента проект закона об иностранных агентах и отменить ряд других инициатив, вредящих, по мнению оппозиционеров, народу Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", абхазские активисты и оппозиция периодически высказывают критику в адрес властей республики на фоне кризиса в различных сферах, в том числе в сфере энергетики. В частности, 29 марта активист Джансух Адлейба объявил о проведении голодовки на площади в Сухуме, требуя от президента Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку из-за невыполнения предвыборных обещаний.

7 февраля президент Абхазии Аслан Бжания внес в парламент республики законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Согласно документу, некоммерческие организации и физлица могут быть признаны иноагентами, если получают деньги или иное имущество от иностранных источников и принимают участие политической деятельности, сообщается на сайте президента Абхазии.

Около 30 членов различных оппозиционных общественных движений и политических партий 10 апреля провели встречу в гостинице "Интер-Сухум", по итогам которой приняли резолюцию. В ней они обратились к властям Абхазии с требованием в 10-дневный срок выполнить ряд требований, рассказал председатель партии "Форум народного единства" Аслан Барциц, слова которого 10 апреля опубликовала в своем телеграм-канале "Нужная газета".

По словам Барцица, оппозиция потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии проекта законов об "иностранных агентах", правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс Абхазии, ужесточающих наказание за клевету.

Оппозиция потребовали от властей отказаться от инициатив и законопроектов, представляющих угрозу национальным интересам и конституционным правам, и свободам жителей Абхазии. "В случае невыполнения этого требования, мы участники собрания, заявляем, что обратимся к народу Абхазии с призывом принять участие в общенациональном собрании в ближайшее время", – сказано в резолюции, текст которой опубликовал телеграм-канал "Абхазский Портал".

Напомним, что ранее с аналогичными требованиями выступил активист Джансух Адлейба, объявивший голодовку 29 марта и державший акцию неделю. 4 апреля он прекратил ее. "По состоянию здоровья на седьмые сутки голодать перестал, всё остальное остаётся в силе", – написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

Напомним, перед выборами в 2020 году президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что намерен провести реформу министерств, чтобы они не дублировали функции друг друга, и отметил, что в случае его победы в Абхазии возможны конституционные изменения в части компетенции президента и перераспределения властных полномочий между исполнительной и законодательной ветвями, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Аслане Бжании.

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