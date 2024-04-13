Закон об иноагентах назван инструментом борьбы властей Абхазии против оппозиции

13 апреля 2024, 10:11

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Власти Абхазии продвигают законопроект об иноагентах, поскольку смогут его использовать в борьбе против оппозиции. Если закон будет принят, то под его действие попадут и те неправительственные организации, которые заняты в таких важных сферах, как сельское хозяйство и медицина, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 10 апреля абхазская оппозиция обратилась к властям республики с коллективным обращением, в котором потребовала отозвать из парламента проект закона об иностранных агентах и отменить ряд других инициатив, вредящих, по мнению оппозиционеров, народу Абхазии.

Президент Абхазии Аслан Бжания 7 февраля внес в парламент республики законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Согласно ему, некоммерческие организации и физлица могут быть признаны иноагентами, если получают деньги или иное имущество от иностранных источников и принимают участие политической деятельности, сообщается на сайте президента Абхазии.

В Абхазии должен быть закон, регулирующий ситуацию с зарубежным финансированием активистов и физических лиц, считает лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. "С теми, кто хочет заниматься политикой и работать в соответствующих НПО, нужно что-то делать, поскольку я против того, чтобы граждане Абхазии получали зарплату от Госдепа или с территории Грузии. Но я против того, чтобы всех, кто работает в НПО, записывали в иноагенты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Властям нужно обратить внимание, что жителям Абхазии будет сложно принять подобные ярлыки в силу менталитета. Из сферы влияния закона нужно исключить НПО, занятые сельским хозяйством, медициной и в некоторые других сферах, добавил Гулия. "Не все НПО должны подпадать под этот закон, поскольку многие из них делают действительно полезные вещи", – пояснил лидер "Аруаа".

Закон об иноагентах продвигают власти Абхазии. Если он будет принят, то под ударом прежде всего окажутся филиалы и представительства международных организаций, отметила председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталия Смыр.

"В том виде, как это существует в России, существование такого закона понятно – там есть СВО. Но в нашем случае такого нет – все организации получают аккредитацию в МИДе с разрешения службы госбезопасности. И все всех знают. И в этих организациях работают участники войны, патриоты своей родины", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мнение о том, что идею о законе об иностранных агентах продвигают власти республики, высказал на условиях анонимности еще один аналитик из Абхазии.

"Во-первых, могла попросить российская сторона – НПО с западным финансированием здесь все же работают. Но скорее здесь инициатива местной власти, поскольку она видит, что закон об иноагентах, судя по российскому опыту, дает неплохую возможность для дискредитации оппозиции и ущемления ее возможностей заниматься определенной деятельностью. Учитывая, что через год выборы, властям будет очень удобно использовать этот закон", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он усомнился, что в случае принятия закона иноагентами будут объявлять кандидатов от оппозиции. "Кандидатов от оппозиции будет сложно "притянуть" к иноагентству, но вот работающие с ними НПО, у которых с оппозицией ситуативный союз, СМИ – значительно легче, и это может "подрезать" их кампанию", – объяснил аналитик.

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