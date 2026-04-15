В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо

Вертолет МЧС доставил помощь в отрезанное от транспортного сообщения село Бежта Цунтинского района Дагестана. Этот же борт не смог эвакуировать метеоролога с метеостанции "Сулак-Высокогорная".

Как писал "Кавказский узел", жители заблокированного снегом села Содаб-Мошоб в Чародинском районе попросили о помощи в спасении животных. В Арчибе и других ближайших селах заканчиваются запасы заготовленного на зиму сена. Cело Хосрех Кулинского района также оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров. Жители, отрезанные от внешнего мира из-за непогоды, остаются без электричества и связи, заявил 13 апреля глава села, попросив отправить в населенный пункт продукты.

Согласно заявлению МЧС, из-за сложившейся погодных условий выбраться из села Бежта в горной местности наземным транспортом не представляется возможным, сообщило сегодня ТАСС.

"На помощь был направлен борт Ми-8 МЧС России. Спасатели доставили в труднодоступный район продукты питания, топливо и теплую одежду в Бежтинский участок", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что этим же бортом будет эвакуирован метеоролог с метеостанции "Сулак-Высокогорная", но из-за сильного ветра вертолет не смог зависнуть над площадкой. "Эвакуация планировалась с помощью канатно-спускового устройства", - сообщает МЧС Дагестана в Telegram-канале.

"Сулак-Высокогорная" - самая высокогорная и труднодоступная метеостанция России и Европы, располагающаяся на высоте 2 960 м над уровнем моря. В 2025 году станция отметила 95-летний юбилей, сообщало ТАСС.

Борт приземлился в Цумадинском районе, где были переданы помпа, рукава, генератор и другое, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в Цумадинском районе Дагестана у хутора Киони было обнаружено тело пропавшего после схода лавины мужчины. Ранее снежная лавина накрыла два дома в горном селе Шаитли Цунтинского района, под снегом оказалась женщина с ребенком. Пострадавшие провели под снегом более восьми часов, прежде чем спасатели и волонтеры достали их из-под снежного завала. 14 апреля стало известно, что врачи не смогли спасти женщину.