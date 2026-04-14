Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи не смогли спасти жительницу села Шаитли, которая получила множественные травмы, попав под снежную лавину. У женщины остались четверо детей.

Как писал "Кавказский узел", снежная лавина накрыла два дома в горном селе Шаитли Цунтинского района, под снегом оказались женщина с ребенком. Пострадавшие провели под снегом более восьми часов, прежде чем спасатели и волонтеры достали их из-под снежного завала. Женщина была госпитализирована с множественными переломами, ее семилетний ребенок не пострадал.

О смерти женщины, извлеченной днем 13 апреля из-под снежных завалов в Цунтинском районе, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале. Пострадавшая скончалась, несмотря на оперативную эвакуацию. “Оперативная помощь и интенсивная терапия не дали результата”, - написал глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

Патимат Ибрагимовой было 39 лет, она умерла в Ботлихской больнице, сообщил руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. “Патимат Ибрагимову 1986 года рождения, попавшую под лавину в селе Шаитли Цунтинского района, спасти не смогли. Она скончалась. Соболезную родным и близким погибшей Патимат”, - говорится в публикации его Telegram-канала.

По словам близких, у женщины остались маленькие дети. “Сестра покинула этот мир, оставив четырех несовершеннолетних мальчиков”, - цитирует их сообщение “Черновик".

"Кавказский узел" писал, что в связи с непогодой, которая продолжается с конца марта, в Дагестане уже погибли шесть человек. Пять из них - жертвы наводнения, погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Кроме того, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.