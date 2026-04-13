Спасены оказавшиеся под лавиной в Дагестане женщина и ребенок

Мать получила множественные переломы, tе семилетний ребенок не пострадал.

Как писал "Кавказский узел", снежная лавина накрыла два дома в горном селе Шаитли. Под снегом оказалась женщина с ребенком.

Спасатели и волонтеры из-под снежного завала живыми извлекли женщину и ребенка. "В Цунтинском районе женщину с ребенком из-под завалов извлекли. Они живы, с ними работают врачи", - цитирует ТАСС начальника управления МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова.

Пострадавшие провели под снегом спасли спустя более 8 часов. В результате инцидента мать получила множественные переломы, она госпитализирована. Ее семилетний ребенок не пострадал, сообщил телеграм-канал Shot.

Напомним, что дорога к селу Гуйми Лакского района завалена после схода селя, жители не могут съездить даже за продуктами, заявили 12 апреля сельчане и пожаловались на отсутствие помощи.

В начале февраля дороги в Цунтинском районе также оказались завалены снегом из-за схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.