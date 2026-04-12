Кавказский узел

Жители горного села в Дагестане попросили помощи в расчистке дороги

Заваленная дорога к селу Гуйми. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/DW_alk2DH5d/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорога к селу Гуйми Лакского района завалена обвалами, жители не могут съездить даже за продуктами. Сельчане пожаловались на отсутствие помощи. Пользователи соцсети призвали спасателей и власти оказать помощь.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Дагестане оставались подтопленными в семи населенных пунктах 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребенка.  9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

"Село Гуйми, Лакский район, дороги перекрыты из-за схода селя. Люди отрезаны от цивилизации, не могут выехать за водой. Скот увяз, не могут вытащить. Нужна помощь. Жители сообщают, что обращались в различные службы, помощь обещали, но пошла вторая неделя, а помощи так и нет", - говорится в описании к видео, которое опубликовано в Instagram*-паблике "Голос Дагестана".

На опубликованном видео горная дорога завалена камнями. Сельчанин за кадром показывает на дорогу, отметив, что это дорога к магазину и она завалена в нескольких местах. Он показывает и скотину, которая  находится среди завала. По его словам, обращения в администрацию не дают результата - дорога завалена уже вторую неделю.

Это сообщение собрало 70 комментариев.

"Лакцы не молчите, бейте во все колокола!" - призвала  aisha_79_1.

Во многих комментариях звучит настойчивое требование срочно оказать помощь пострадавшим.  Комментаторы выразили недовольство отсутствием оперативной реакции со стороны МЧС и других структур.

"Вообще МЧС чем занимается, спит?" - спросил mmaster_astana_87025718785.

"Это разве не работа МЧС, где они, почему не оказывают помощь", - поинтересовалась _bella_svon42.

"Помогите людям, пожалуйста, им нужна помощь и поддержка",  - призвала maya_baymurzaeva.

"У вас нету местной власти никакой? Если в селе 20 домов, где все, которые выехали в город? Пусть едут помогать родителям", - высказала противоположное мнение luisa_gasanova.

В видео, которое публиковало в 20221 году РГВК "Дагестан", говорится, что в селе Гуйми  остались только четыре семьи.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше